Россия напала на критическую инфраструктуру Украины на востоке страны

Губернатор Харьковской области сообщил, что нападения России на критическую инфраструктуру "вызвали нарушения в подаче электричества и воды", а руководитель Днепропетровской области сообщил, что российские силы "совершили удары по энергетической инфраструктуре, мстя за поражение на поле боя".

О перебоях в подаче электричества сообщают в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Запорожской и Донецкой областях.

Из-за перебоев в подаче электричества также есть перебои в подаче воды.

В связи с перерывом подачи электроэнергии государственное железнодорожное предприятие сообщает о задержке поездов.