Должностные лица восточных округов Украины в воскресенье обвинили силы России в ударах на инфраструктуру, в результате чего во многих местах прекратилась подача электричества.
Россия напала на критическую инфраструктуру Украины на востоке страны
Во многих местах прекращена подача электричества
Россия напала на критическую инфраструктуру Украины на востоке страны
Губернатор Харьковской области сообщил, что нападения России на критическую инфраструктуру "вызвали нарушения в подаче электричества и воды", а руководитель Днепропетровской области сообщил, что российские силы "совершили удары по энергетической инфраструктуре, мстя за поражение на поле боя".
О перебоях в подаче электричества сообщают в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Запорожской и Донецкой областях.
Из-за перебоев в подаче электричества также есть перебои в подаче воды.
В связи с перерывом подачи электроэнергии государственное железнодорожное предприятие сообщает о задержке поездов.
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