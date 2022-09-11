Вс, 11.09.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Россия напала на критическую инфраструктуру Украины на востоке страны

Во многих местах прекращена подача электричества
rus.tvnet.lv
Россия напала на критическую инфраструктуру Украины на востоке страны
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Иллюстративно фото.
Иллюстративно фото. Фото: SERGEI CHUZAVKOV/AFP

Должностные лица восточных округов Украины в воскресенье обвинили силы России в ударах на инфраструктуру, в результате чего во многих местах прекратилась подача электричества.

Губернатор Харьковской области сообщил, что нападения России на критическую инфраструктуру "вызвали нарушения в подаче электричества и воды", а руководитель Днепропетровской области сообщил, что российские силы "совершили удары по энергетической инфраструктуре, мстя за поражение на поле боя".

О перебоях в подаче электричества сообщают в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Запорожской и Донецкой областях.

Из-за перебоев в подаче электричества также есть перебои в подаче воды.

В связи с перерывом подачи электроэнергии государственное железнодорожное предприятие сообщает о задержке поездов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх