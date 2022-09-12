Алькарас победил на US Open и стал первой ракеткой мира. В 19 лет!

В финальном матче турнира он обыграл представителя Норвегии Каспера Рууда со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3.

Теннисисты провели на корте 3 часа 20 минут. За это время 19-летний Алькарас сделал 14 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал три из 11 брейк-пойнтов. На счету 23-летнего Рууда четыре эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из 10. Счёт в личных встречах стал 3:1 в пользу испанца.

За победу в Нью-Йорке Алькарас получит 2,6 миллиона долларов призовых и 2000 рейтинговых очков. Кроме того, в обновлённом рейтинге ATP Карлос станет первой ракеткой мира.

Испанец станет самой юной первой ракеткой мира в истории мужского тенниса.

Алькарас впервые в карьере стал победителем турнира "Большого шлема". Ранее лучшим достижением 19-летнего испанца был выход в четвертьфинал "Ролан Гаррос" (2022).

Напомним, в женском одиночном разряде победу одержала польская теннисистка Ига Свёнтек, которая в финальном матче обыграла представительницу Туниса Онс Жабер.