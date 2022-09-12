Сборная Италии в четвёртый раз выиграла чемпионат мира по волейболу

В финальном матче, который состоялся в Катовице, итальянцы обыграли хозяев турнира поляков со счётом 3-1 (22:25, 25:21, 25:18, 25:20).

Итальянцы четвёртый раз в своей истории выиграли золотые медали на мировом первенстве (1990, 1994, 1998, 2022). Теперь сборная Италии занимает второе место по выигранным чемпионатам мира среди мужчин. Чаще турнир выигрывала только сборная СССР (шесть раз).

Поляки третий чемпионат подряд играли в финале, предыдущие два они выиграли (2014, 2018). Всего у них три золота и два серебра на мировых первенствах.

Ранее в матче за третье место сборная Бразилии обыграла команду Словении со счетом 3-1 (25:18, 25:18, 22:25, 25:18).

Напомним, изначально чемпионат мира по волейболу должен был пройти в десяти городах России, но в начале марта Международная федерация волейбола (FIVB) объявила о переносе турнира в Польшу и Словению. Кроме того, FIVB отстранила российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях.