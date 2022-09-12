Бабье лето, золотая осень и первый снег. Прогноз погоды на ближайшие месяцы

Круминя указывает, что тенденции уже просчитываются. Общая заключается в том, что температура воздуха зимой ожидается около или даже выше нормы. Если температура воздуха будет около нормы, то зимой мороз будет преобладать.

"Последние годы показывают, что зима в Латвии наступает периодически, из-за изменения климата реже наблюдаются устойчивые зимы.

Однако прошлой зимой было довольно много морозов. Местами температура воздуха достигала -25 градусов",

- говорит Круминя.

Осадков с декабря по февраль не может быть слишком много, но это нельзя отнести ко всей Латвии.

Прогнозы показывают, что снега в сентябре не ожидается, но более точно определить, когда в Латвии выпадет первый снег, невозможно.

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"Температура ниже нуля уже была. Это произошло в ночь на 4 сентября на станции наблюдений в Зосени. Однако это не абсолютный рекорд для Латвии в этот период", - говорит Круминя.

На вопрос о катании на лыжах и других зимних развлечениях эксперт отвечает, что прошлой зимой температура воздуха была близка к норме, поэтому можно было кататься на лыжах и заниматься другими видами активного отдыха. Если температура будет близка к норме, ситуация повторится и в этом году. "Это, конечно, не гарантирует долгой и стабильной зимы", - добавляет она.

Согласно информации, собранной LVĢMC, прошлогодняя зима стала второй самой влажной за всю историю наблюдений.