Бабье лето, золотая осень и первый снег. Прогноз погоды на ближайшие месяцы

31 августа в Латвию постепенно вошла метеорологическая осень. Сентябрь начался достаточно прохладно, но солнечно. Ожидается ли в ближайшее время "бабье лето" и какая будет погода осенью? О долгосрочном прогнозе погоды Apollo.lv рассказала руководитель отдела прогнозов Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) Лаура Круминя.
Прохладные ночи, местами теплые дни
На вопрос, ожидается ли бабье лето, Круминя отвечает: "Нельзя сказать, что погода не подходит для бабьего лета.
На этой неделе воздушные массы изменятся и в самые солнечные моменты столбики термометров в некоторых частях Латвии будут достигать отметки +20 градусов".
Эксперт отмечает, что на прошлой неделе в некоторых районах Латвии наблюдалась температура воздуха +18 градусов. "В Латвии есть районы, где в период отступления холодных воздушных масс дождя не было вообще, поэтому стоит солнечная и теплая погода. Иногда ночи прохладные, а дни теплые. Это бабье лето.
В течение следующего месяца максимальная температура воздуха может достигать +20 градусов. Вероятность того, что температура поднимется до +25 - минимальна".
31 августа в Латвию постепенно вошла метеорологическая осень. Метеорологическая, или термическая, осень наступает, когда средняя температура воздуха не менее пяти дней подряд составляет ниже +15 градусов, а ее начало приходится на первый из этих дней.
Золотая осень и осадки
Глава отдела прогнозов поясняет, что в целом сентябрь может быть сухим. "Местами формируются кучевые облака, поэтому дожди будут чаще в регионах, которые значительно подвержены ветрам. Прогнозируется, что температура воздуха в сентябре будет на уровне нормы или чуть ниже, поэтому это не будет очень дождливый месяц.
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Сейчас в долгосрочной перспективе можно сделать вывод, что аналогичная ситуация может сохраниться и в октябре. Количество осадков ожидается в пределах нормы или ниже. В ноябре осадков может быть уже больше", - говорит Круминя.
Эксперт указывает, что золотая осень наступит в конце сентября или начале октября. "Для этого температура воздуха должна быть постоянно ниже, чтобы листья могли замерзнуть. Это придает им желто-оранжевый оттенок", - добавляет она.
Средняя температура воздуха осенью 2021 года (сентябрь-ноябрь) в Латвии составила +7,6 градуса, что на 0,5 градуса выше сезонной нормы (1991-2020 годы) и на 0,9 градуса выше нормы 1981-2010 годов. В западных и центральных районах страны осень была теплее нормы на 0,4-0,7 градуса, в восточной части осенние месяцы в целом были теплее нормы на 0,2-0,4 градуса.
Максимальная осенняя температура воздуха +26,3 градуса наблюдалась в Елгаве 10 сентября, минимальная - минус 7,7 градуса - 22 ноября в Даугавпилсе. Всего в осенний период было зарегистрировано 22 суточных рекорда максимальной температуры воздуха и 2 - минимальной, при этом обновлены были 7 суточных рекордов максимальной и 1 - минимальной температуры воздуха.
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Общее количество осадков в среднем по Латвии осенью 2021 года составило 181,2 миллиметра, что на 7% ниже годовой нормы (195,3 мм в 1991-2020 годы). Больше всего осадков осенью выпало в Руцаве - 338,9 миллиметра, а меньше всего - в Даугавпилсе - 111,3 миллиметра.
Зима, первый снег и катание на лыжах
Эксперт LVĢMC по долгосрочному прогнозу погоды говорит: "Информация еще относительно ранняя. В Европе погода больше определяется активностью циклонов с Атлантического океана. Прогнозирование интенсивности циклона на полгода вперед - сложный процесс".
Круминя указывает, что тенденции уже просчитываются. Общая заключается в том, что температура воздуха зимой ожидается около или даже выше нормы. Если температура воздуха будет около нормы, то зимой мороз будет преобладать.
"Последние годы показывают, что зима в Латвии наступает периодически, из-за изменения климата реже наблюдаются устойчивые зимы.
Однако прошлой зимой было довольно много морозов. Местами температура воздуха достигала -25 градусов",
- говорит Круминя.
Осадков с декабря по февраль не может быть слишком много, но это нельзя отнести ко всей Латвии.
Прогнозы показывают, что снега в сентябре не ожидается, но более точно определить, когда в Латвии выпадет первый снег, невозможно.
Галерея: Зима
"Температура ниже нуля уже была. Это произошло в ночь на 4 сентября на станции наблюдений в Зосени. Однако это не абсолютный рекорд для Латвии в этот период", - говорит Круминя.
На вопрос о катании на лыжах и других зимних развлечениях эксперт отвечает, что прошлой зимой температура воздуха была близка к норме, поэтому можно было кататься на лыжах и заниматься другими видами активного отдыха. Если температура будет близка к норме, ситуация повторится и в этом году. "Это, конечно, не гарантирует долгой и стабильной зимы", - добавляет она.
Согласно информации, собранной LVĢMC, прошлогодняя зима стала второй самой влажной за всю историю наблюдений.
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