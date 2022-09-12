За последние три дня в Латвии зарегистрировано 1927 новых случаев Covid-19, данных о смертях пациентов с таким диагнозом не поступало, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За три дня выявлено 1927 новых случаев Covid-19
За три дня выявлено 1927 новых случаев Covid-19
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 567,9 случая на 100 тысяч населения.
Было проведено 7292 лабораторных теста на Covid-19, 26,4% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 908 не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 1019 заболевших были вакцинированы.
С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 907 831 человека, умерли 5957 человек.
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