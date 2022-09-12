Хасбик подписал контракт с UFC

Пятилетнее соглашение дагестанского блогера подразумевает посещение турниров, пиар- и медиавзаимодействие. Бои Хасбик проводить пока не планирует.

Хасбик родился в январе 2002 года. Его рост составляет 93 см, а вес - приблизительно 18 кг. В мире ММА он пользуется популярностью уже в течение нескольких лет.

Прошлым летом промоутер Асхаб Тамаев предложил организовать бой Хасбика и таджикского певца Абдурозика, у которого похожие физические данные. Поединок, правда, в итоге так и не состоялся.

Хасбик также присутствовал на турнире UFC в Абу-Даби в 2021 году по приглашению главы организации Даны Уайта. Он находился в углу российского бойца Ислама Махачёва вместе с Хабибом Нурмагомедовым.

Недавно Хасбик попросил Уайта организовать бой против экс-чемпиона промоушена Конора Макгрегора, который в своём Twitter публиковал оскорбительные твиты в адрес блогера, в частности назвав его "вонючим выродком" и пригрозив "сделать им трёхочковый бросок". Позднее ирландец эти сообщения удалил.