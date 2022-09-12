Бывший боец UFC умер в возрасте 34 лет

Причиной смерти стало онкологическое заболевание. По словам журналиста TSN Аарона Бронстетера, у Теодору был диагностирован рак печени четвёртой стадии. О своей болезни Теодору не рассказывал публично. Об этом диагнозе знал только узкий круг лиц.

Теодору провёл в октагоне 22 поединка, 19 выиграл и три проиграл. В UFC он провёл 11 боев в 2014–2019 годах. Также он стал победителем реалити-шоу The Ultimate Fighter: Nations. Последний раз он дрался 18 декабря 2021 года, победив на CCC 10 Брайана Бейкера.

В последние годы своей карьеры Теодору стал активным сторонником разрешения медицинского каннабиса. В январе 2020 года он стал первым бойцом ММА, получившим разрешение на его терапевтическое использование. Его предоставила атлетическая комиссия провинции Британская Колумбия.

Также Теодору известен благодаря участию в вечере единоборств Invicta FC 28, где он выступил в качестве ринг-боя - анонсировал следующий раунд вместо девушек. Боец объяснил своё решение тем, что "смешанные боевые искусства были в авангарде равенства во многих отношениях".