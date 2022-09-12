Фото ⟩ В Тарту демонтируют памятник советским воинам

Для осуществления демонтажа, а также в целях обеспечения безопасности полиция ввела на время работ запрет на пребывание в районе монумента. Это означает, что посторонние не могут находиться в этой зоне. Поскольку во время проведения работ организация дорожного движения также была несколько изменена, участников дорожного движения просят следовать временным знакам. Ни одна улица в районе Раади не была закрыта для движения транспорта, а обычное передвижение местных жителей по-прежнему гарантировано.