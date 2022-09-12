Боб Хартли вернулся в "Авангард" в новом качестве

Как сообщает официальный сайт "Авангарда" канадский специалист стал консультантом хоккейной академии омского клуба. Также клуб записал приветственное видео Боба Хартли.

"Привет, Омск! Так классно оказаться здесь снова, я счастлив вернуться сюда. Я жду с нетерпением новой встречи с вами, хоккейные болельщики, с которыми мы не виделись так долго. Я счастлив быть тут", - сказал 61-летний Хартли.

Канадец покинул "Авангард" в апреле 2022 года. Он возглавлял клуб с мая 2018 года. На посту главного тренера его заменил Дмитрий Рябыкин.

В сезоне-2020/2021 под руководством Хартли омичи во второй раз в своей истории стали обладателями Кубка Гагарина в 2021 году.

С 2016 по 2021 год Хартли возглавлял сборную Латвии.