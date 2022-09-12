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Боб Хартли вернулся в "Авангард" в новом качестве

rus.tvnet.lv
Боб Хартли вернулся в "Авангард" в новом качестве
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Боб Хартли
Боб Хартли Фото: Ekrānšāviņš no IIHF video

Бывший главный тренер сборной Латвии по хоккею Боб Хартли вернулся в клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард".

Как сообщает официальный сайт "Авангарда" канадский специалист стал консультантом хоккейной академии омского клуба. Также клуб записал приветственное видео Боба Хартли.

"Привет, Омск! Так классно оказаться здесь снова, я счастлив вернуться сюда. Я жду с нетерпением новой встречи с вами, хоккейные болельщики, с которыми мы не виделись так долго. Я счастлив быть тут", - сказал 61-летний Хартли.

Канадец покинул "Авангард" в апреле 2022 года. Он возглавлял клуб с мая 2018 года. На посту главного тренера его заменил Дмитрий Рябыкин.

В сезоне-2020/2021 под руководством Хартли омичи во второй раз в своей истории стали обладателями Кубка Гагарина в 2021 году.

С 2016 по 2021 год Хартли возглавлял сборную Латвии.

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