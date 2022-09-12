Через неделю начнется массовая бессрочная забастовка педагогов

Прием заявок на участие в забастовке завершился сегодня в первой половине дня.

Согласительной комиссии не удалось найти компромисс по вопросу повышения заработной платы учителей, поэтому LIZDA принял решение о проведении с 19 сентября забастовки учителей.

На завтра, 13 сентября, еще запланирована встреча премьер-министра Кришьяниса Кариньша с представителями LIZDA для обсуждения возможных решений по требованиям учителей относительно повышения зарплаты и распределения нагрузки.

Как сообщил пресс-секретарь премьер-министра Сандрис Сабаев, в переговорах примут участие министр образования и науки Анита Муйжниеце, министр финансов Янис Рейрс и председатель Латвийского союза свободных профсоюзов Латвии Эгил Балдзенс.

Кроме того, во вторник правительство ознакомится с докладом министра образования о ходе переговоров с LIZDA.