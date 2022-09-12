Главное за 12 сентября ⟩ Предложение педагогам, пустой Инчукалнс и грядущая осень

Популярный блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, подписал пятилетнее соглашение с UFC.

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Марис Логинс из Кекавы 20 лет проработал автослесарем, но однажды он захотел сладкой жизни. Сначала экспериментировал на собственной кухне и восемь лет назад вместе с супругой Гинтой открыл производство мармелада Konfelade.

Латвия встретила осень с недостаточными запасами газа и огромными счетами. Политики нашли удобного козла отпущения, чтобы переложить вину - Latvijas gāze. Компания не создала запасов и не нашла альтернативы газу из России. Однако действия самих политиков и чиновников по предотвращению энергетического кризиса тоже затянулись, сообщает передача Nekā personīga на TV3.

Правительство Латвии решило, что государство выкупит у нескольких миллионеров землю под Бикерниекской трассой в рижском Межциемсе. Сумма превышает 8 млн. Министр транспорта утверждает Nekā personīga, что это было лишь решение чиновников, хотя сам недавно обещал, что можно будет заключить сделку и за гораздо меньшую сумму.

Татьяна Йониченок - молодая и энергичная латгалка, чья жизнь уже несколько лет тесно связана с Национальными вооруженными силами. Её должность - сержант, главный специалист группы управления аэродромными работами - звучит длинно и сложно. Татьяна ежедневно выполняет очень необычную работу: она единственный специалист по контролю за птицами и животными во всех НВС! В беседе с TVNET Татьяна рассказывает, должен ли такой специалист обладать навыками доктора Дулиттла и говорящего с животными, и как проходят её будни на авиабазе НВС в Лиелварде.

Карл III официально провозглашен королем Великобритании в ходе короткой церемонии под названием Прокламация короля, прошедшей эти утром в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне - самой старой столичной резиденции английских королей.

Таллиннский фотограф ​Юлия Колесникова точно знает, как оживить сказку и не только поймать улыбку своих моделей, но и заставить хохотать прохожих.

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