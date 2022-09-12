Понедельник оказался богатым на новости. От продолжения контрнаступления Украины до переговоров правительства и профсоюза педагогов. Об этих и других важных событиях понедельника, 12 сентября, портал RUS TVNET рассказывает в своем дайджесте.
Главное за 12 сентября ⟩ Предложение педагогам, пустой Инчукалнс и грядущая осень
Новости Латвии:
Правительственная коалиция предложит учителям с 1 января 2023 года повысить минимальную заработную плату с 900 до 1200 евро за 40-часовую рабочую нагрузку, которая также включает сверхурочную работу, заявила министр образования и науки Анита Муйжниеце в понедельник после встречи партий, формирующих правительство.
В субботу, 10 сентября, на фестивале технологий и инноваций Mehatrons в Елгаве мужчина припарковал BMW 330 и не удостоверился, что транспортное средство не сдвинется с места, в результате чего произошло ДТП - машина врезалась в другое авто и пустую детскую коляску, повредив их и задев при этом трех человек.
В Риге вечером в воскресенье, 11 сентября, в результате пожара в жилом доме погиб ребенок, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба.
Полиция Екабпилса задержала мужчину, который продавал устройство, обеспечивающее доступ к российским телеканалам, вещание которых в Латвии запрещено из соображений безопасности, сообщила главный специалист Земгальского регионального управления Государственной полиции Даце Калниня.
В последнее время исчезли очереди из желающих получить паспорт или ID-карту в филиалах Управления по делам гражданства и миграции. Глава учреждения Майра Розе в передаче Rīta panorāma обратилась к тем, кто еще не получил документы, и попросила сделать это прямо сейчас, не затягивая.
Оповещений о грядущих ограничениях жители не получили ни в почтовых ящиках, ни на самой улице Балдонес. Их просто поставили перед фактом, что популярное парковочное место на обочине улицы ликвидируется, сообщает передача Bez Tabu.
31 августа в Латвию постепенно вошла метеорологическая осень. Сентябрь начался достаточно прохладно, но солнечно. Ожидается ли в ближайшее время "бабье лето" и какая будет погода осенью? О долгосрочном прогнозе погоды рассказала руководитель отдела прогнозов Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Лаура Круминя.
За рубежом:
С начала месяца продолжают свое контрнаступление ВСУ: за несколько дней отбито больше земель, чем российским войскам удалось занять за несколько месяцев. Рассказываем о главных событиях наступления за понедельник, 12 сентября.
То, что происходит сейчас с российской армией на восточном фронте – это потеря управляемости. Это самое страшное, что может случиться с войсками. Дальше легко потерять целые подразделения и быть разгромленными, констатирует военный эксперт Игаль Левин.
10 сентября в Москве на стадионе "Лужники" выступил рок-музыкант Сергей Шнуров с группой "Ленинград". Во время концерта, приуроченного ко Дню города, скончалась 42-летняя женщина, а один мужчина прыгнул с трибуны.
На протяжении всей долгой жизни королеву регулярно фотографировали с вельш-корги - ее любимыми собаками. Хотя многие нюансы в связи с кончиной Елизаветы II были спланированы заранее, мало что было известно о будущем ее питомцев. Как сообщает BBC, корги будут жить с принцем Эндрю и Сарой Фергюсон, герцогом и герцогиней Йоркскими.
Популярный блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, подписал пятилетнее соглашение с UFC.
Интересное чтиво:
Марис Логинс из Кекавы 20 лет проработал автослесарем, но однажды он захотел сладкой жизни. Сначала экспериментировал на собственной кухне и восемь лет назад вместе с супругой Гинтой открыл производство мармелада Konfelade.
Латвия встретила осень с недостаточными запасами газа и огромными счетами. Политики нашли удобного козла отпущения, чтобы переложить вину - Latvijas gāze. Компания не создала запасов и не нашла альтернативы газу из России. Однако действия самих политиков и чиновников по предотвращению энергетического кризиса тоже затянулись, сообщает передача Nekā personīga на TV3.
Правительство Латвии решило, что государство выкупит у нескольких миллионеров землю под Бикерниекской трассой в рижском Межциемсе. Сумма превышает 8 млн. Министр транспорта утверждает Nekā personīga, что это было лишь решение чиновников, хотя сам недавно обещал, что можно будет заключить сделку и за гораздо меньшую сумму.
Татьяна Йониченок - молодая и энергичная латгалка, чья жизнь уже несколько лет тесно связана с Национальными вооруженными силами. Её должность - сержант, главный специалист группы управления аэродромными работами - звучит длинно и сложно. Татьяна ежедневно выполняет очень необычную работу: она единственный специалист по контролю за птицами и животными во всех НВС! В беседе с TVNET Татьяна рассказывает, должен ли такой специалист обладать навыками доктора Дулиттла и говорящего с животными, и как проходят её будни на авиабазе НВС в Лиелварде.
Карл III официально провозглашен королем Великобритании в ходе короткой церемонии под названием Прокламация короля, прошедшей эти утром в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне - самой старой столичной резиденции английских королей.
Таллиннский фотограф Юлия Колесникова точно знает, как оживить сказку и не только поймать улыбку своих моделей, но и заставить хохотать прохожих.
Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные. Узнайте, кто остался дома, а кто отправился в путешествие!
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!