Кариньш: продлить ВНЖ станет сложнее, требования будут более четкими

Он пояснил, что Министерство внутренних дел (МВД) разработало законопроект с участием представителей нескольких партий и секторов, но позже Национальное объединение и "Консервативные" внесли дополнительные предложения. Чтобы не затягивать процесс, достигнута договоренность о том, что разработанный МВД вариант поправок к закону будет рассмотрен в Сейме, а уточнения будут внесены в ходе обсуждений.