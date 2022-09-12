С началом учебного года выросло число Covid-случаев

Коэффициент репродукции инфекции составляет 1,04, что указывает на распространение инфекционного заболевания в обществе. Кроме того, количество больных в стационарах также увеличилось на 6%.

На прошлой неделе наблюдался рост числа новых выявленных случаев Covid-19 в возрастной группе до 19 лет, больше случаев зарегистрировано в Риге и Курземе.

Сравнение показателя смертности на 100 000 населения в период с июня по август показывает, что у людей, прошедших первичную и ревакцинацию, риск смерти от Covid-19 был в 4,7 раза ниже, чем у непривитых и частично привитых людей.

С другой стороны, риск смерти в случае заражения Covid-19 был в 4,1 раза ниже у тех, кто получил только первичную вакцинацию, чем у непривитых и частично привитых.

Анализируя данные за последние три месяца, ЦПКЗ отмечает, что увеличивается число повторных заражений Covid-19. В июне их было 17,8%, в июле 26,6%, а в августе уже 31,3% всех вновь выявленных случаев.