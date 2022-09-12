По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), за прошедшую неделю, с 5 по 11 сентября, число новых случаев заражения Covid-19 в Латвии увеличилось на 14,5% по сравнению с предыдущей неделей.
С началом учебного года выросло число Covid-случаев
Коэффициент репродукции инфекции составляет 1,04, что указывает на распространение инфекционного заболевания в обществе. Кроме того, количество больных в стационарах также увеличилось на 6%.
На прошлой неделе наблюдался рост числа новых выявленных случаев Covid-19 в возрастной группе до 19 лет, больше случаев зарегистрировано в Риге и Курземе.
Сравнение показателя смертности на 100 000 населения в период с июня по август показывает, что у людей, прошедших первичную и ревакцинацию, риск смерти от Covid-19 был в 4,7 раза ниже, чем у непривитых и частично привитых людей.
С другой стороны, риск смерти в случае заражения Covid-19 был в 4,1 раза ниже у тех, кто получил только первичную вакцинацию, чем у непривитых и частично привитых.
Анализируя данные за последние три месяца, ЦПКЗ отмечает, что увеличивается число повторных заражений Covid-19. В июне их было 17,8%, в июле 26,6%, а в августе уже 31,3% всех вновь выявленных случаев.
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