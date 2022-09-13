Глава оккупационной администрации Крыма угрожает проукраинским жителям

По его словам, недавно такие видео начали появляться в интернете.

"На публичных мероприятиях скандируют националистические слоганы, поют гимны, особенно во время специальной военной операции. За это будут наказаны в уголовном порядке - как организаторы, так и участники", - сообщил Аксенов.

По его словам, за такие действия можно потерять работу или потерять право вести предпринимательскую деятельность в Крыму.

"Не любите нашу страну - езжайте в ту, которую любите", - заявил Аксенов.