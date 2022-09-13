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Потери России и успех украинской армии под Херсоном: главное о контрнаступлении ВСУ

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Потери России и успех украинской армии под Херсоном: главное о контрнаступлении ВСУ
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Харьковская область Украины. 12 сентября 2022 года
Харьковская область Украины. 12 сентября 2022 года Фото: AP/Scanpix
  • ВСУ сообщили об успехах под Херсоном
  • Зеленский: В этом месяце ВСУ освободили 6000 квадратных километров территории Украины
  • Подсчитаны потери России во время контрнаступления ВСУ

С начала сентября продолжается контрнаступление Вооруженных сил Украины. Рассказываем о главных событиях наступления за вторник, 13 сентября.

ВСУ сообщили об успехах под Херсоном

Линия фронта на юге Украины продвинулась на 12 километров, освобождены 13 населенных пунктов и более 500 квадратных километров оккупированных территорий юга, сообщил генерал ВСУ Дмитрий Марченко. До апреля он руководил обороной Николаевской области, сообщает Русская служба ВВС.

"На протяжении двух последних недель убиты более 1 800 российских военных, сбиты два самолета, два вертолета. Уничтожены более 120 танков, более 130 артиллерийских систем, более 20 реактивных систем залпового огня. мосты, 150 командных пунктов РФ, около 70 складов боеприпасов", - заявил Марченко.

По сведениям Главного управления разведки, российские офицеры на Херсонском направлении морально очень подавлены, сказал генерал. "Насколько нам известно, им дали команду не открывать огонь, а проводить переговоры с украинскими военными и освобождать оккупированные территории".

Накануне об освобождении территорий говорила и пресс-секретарь Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, ВСУ официально может объявить, что населенные пункты Высокополья, Нововознесенское, Белогорка, Сухой пруд и Миролюбовка на сегодняшний день уже освобождены.

Подсчитаны потери России во время контрнаступления ВСУ

Российский оккупационные силы в Харьковской области потерпели поражение. Украинская версия журнала Forbes подсчитала, насколько большие потери в денежном выражении в результате контрнаступления Украины понесла российская армия.

Удачное контрнаступление вооруженных сил Украины (ВСУ) в харьковском направлении - переломный момент войны, считают опрошенные The Economist военные эксперты. Осуществляемое в первой половине сентября контрнаступление Украины для многих стало сюрпризом из-за его масштабов.

Принимая во внимание опубликованную Минобороны России карту, с 6 сентября российская армия покинула территорию площадью примерно в 9000 квадратных километров, что составляет более 28% от Харьковской области. Генштаб Украины в своих оценках был более осторожен - сообщалось о 700, 1000 и 2500 квадратных километрах, пока официальным показателем не стали 3000 квадратных километров.

В эту оценку не включены территории, которые ВСУ освободили 11 и 12 сентября, впрочем - их освобождение еще не было подтверждено официально. Генштаб Украины указывает, что часть информации об освобожденных украинцами территориях раскрывается с опозданием в целях безопасности.

С 6 до 11 сентября, принимая во внимание данные генштаба Украины, было уничтожено 2850 оккупантов, а также 590 единиц техники, стоимость которой превышает 670 миллионов долларов.

Значительная часть техники была уничтожена во время контрнаступления в Харьковской области. Потери противника - 86 танков и 158 бронемашин, 106 артиллерийских систем, 159 автомобилей и 46 единиц другой техники.

Самая дорога потеря - комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Москва-1" (стоимость - 57 миллионов долларов), уничтоженный в Запорожской области. В Харьковской области россияне потеряли истребитель-бомбардировщик "Су-34" (36 миллионов долларов) и радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1М" (25 миллионов долларов).

Однако не вся потерянная россиянами техника уничтожена.

По подсчетам аналитического проекта Oryx, с 6 по 10 сентября украинским солдатам удалось захватить 129 единиц техники стоимостью 104 миллиона долларов.

Средии них и 10 гаубиц "Мста-С" и "Мста-Б", стоимость которых превышает 43 миллиона долларов. В интернете шутят, что за эту неделю Россия поставила Украине больше военной техники, чем большая часть союзников с начала войны.

Зеленский: В этом месяце ВСУ освободили 6000 квадратных километров территории Украины

Вооруженные силы Украины в этом месяце отвоевали территорию площадью более 6000 километров, которую оккупировала Россия, заявил в понедельник в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

"С первых чисел сентября и по сегодня наши воины уже освободили более 6 тысяч квадратных километров территории Украины – на востоке и на юге. Движение наших войск продолжается", - цитирует президента "Украинская правда".

Украинская армия добилась значительных достижений в результате контрнаступления в Харьковской области, освободив десятки населенных пунктов, в том числе города Изюм, Купянск и Балаклея. Есть и значительные достижения в Херсонской области, где ВСУ освободили территорию площадью в 500 квадратных километров.

Зеленский поблагодарил 57-ю отдельную мотопехотную бригаду, которая восстановилась после тяжелых боев на востоке и очень уверенно продвигается вперед на Южном направлении; 59-ю отдельную мотопехотную бригаду за неуклонное движение вперед несмотря несмотря на особенности открытой местности, несмотря на артиллерию оккупантов; бойцов 128-й отдельной горно-штурмовой бригады за освобождение нескольких населенных пунктов и очень эффективные действия по нейтрализации активности врага, а также зенитчиков.

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