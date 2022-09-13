Потери России и успех украинской армии под Херсоном: главное о контрнаступлении ВСУ

Средии них и 10 гаубиц "Мста-С" и "Мста-Б", стоимость которых превышает 43 миллиона долларов. В интернете шутят, что за эту неделю Россия поставила Украине больше военной техники, чем большая часть союзников с начала войны.

Зеленский: В этом месяце ВСУ освободили 6000 квадратных километров территории Украины

Вооруженные силы Украины в этом месяце отвоевали территорию площадью более 6000 километров, которую оккупировала Россия, заявил в понедельник в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

"С первых чисел сентября и по сегодня наши воины уже освободили более 6 тысяч квадратных километров территории Украины – на востоке и на юге. Движение наших войск продолжается", - цитирует президента "Украинская правда".

Украинская армия добилась значительных достижений в результате контрнаступления в Харьковской области, освободив десятки населенных пунктов, в том числе города Изюм, Купянск и Балаклея. Есть и значительные достижения в Херсонской области, где ВСУ освободили территорию площадью в 500 квадратных километров.

Зеленский поблагодарил 57-ю отдельную мотопехотную бригаду, которая восстановилась после тяжелых боев на востоке и очень уверенно продвигается вперед на Южном направлении; 59-ю отдельную мотопехотную бригаду за неуклонное движение вперед несмотря несмотря на особенности открытой местности, несмотря на артиллерию оккупантов; бойцов 128-й отдельной горно-штурмовой бригады за освобождение нескольких населенных пунктов и очень эффективные действия по нейтрализации активности врага, а также зенитчиков.