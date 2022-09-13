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За сутки выявлен 1021 новый случай Covid-19, скончались 3 человека

rus.tvnet.lv
За сутки выявлен 1021 новый случай Covid-19, скончались 3 человека
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Пляж в Саулкрасти. Иллюстративное фото
Пляж в Саулкрасти. Иллюстративное фото Фото: Paula Čurkste/LETA

За последние сутки в Латвии зарегистрирован 1021 новый случай Covid-19, скончались три человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие входили в возрастную категорию от 60 до 89 лет:

  • один человек - в возрасте от 60 до 69 лет;
  • два человека - в возрасте от 80 до 89 лет.

Двое из них не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, один был вакцинирован.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 580,8 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 3925 лабораторных тестов на Covid-19, 26% из них оказались положительными.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 908 852 человек, умерли 5960 человек.

У большей части жителей с момента последней вакцинации прошло более 6 месяцев, в связи с чем необходима бустерная доза вакцины. Анализируя данные о заболеваемости Covid-19, по-прежнему можно сделать вывод, что вакцинация защищает от тяжелого течения болезни и смерти.

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