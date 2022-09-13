ВИДЕО ⟩ Вратарь сборной Латвии во время матча жёстко нагрубил ребёнку. Пришлось извиняться

"Я, Роберт Озолс, футболист клуба "Рига" и сборной Латвии, хотел бы прокомментировать неприятный инцидент, который произошёл во время матча в Валмиере. Я хотел бы публично извиниться перед маленьким футболистом, его мамой и всей командой "Валмиера" за своё неприемлемое поведение и слова, высказанные в адрес ребёнка. Я не контролировал свои эмоции в пылу игры, о чём сейчас могу только сожалеть. Я не хотел никого обидеть или оскорбить, и таким словам нет оправдания. Надеюсь, что этот случай станет примером и для других, как не надо поступать. Надеюсь на ваше понимание. Я сожалею о содеянном и выступаю за взаимное уважение в латвийском футболе. Я лично связался с мамой ребёнка и очень надеюсь, что она меня поймёт и простит", - заявил Озолс.