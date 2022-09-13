Вратарь "Риги" Роберт Озолс во время матча 28-го тура чемпионата Латвии по футболу против "Валмиеры" не был удовлетворён работой мальчика, который подаёт мячи, поэтому пожелал смерти его матери. Позже голкиперу сборной пришлось публично извиняться.
ВИДЕО ⟩ Вратарь сборной Латвии во время матча жёстко нагрубил ребёнку. Пришлось извиняться
В воскресенье лидирующая в турнирной таблице "Валмиера" на своём поле принимала "Ригу" и одержала победу со счётом 3:1. Таким образом, команда из Видземе сделала ещё один уверенный шаг на пути к первому в истории клуба чемпионству.
В одном из игровых эпизодов вратарь "Риги" Озолс отразил опасный удар игрока "Валмиеры" и сразу после этого выразил недовольство скоростью, с которой болбой передал ему мяч.
Позже в Twitter появилось видео с камеры, которая была расположена прямо за воротами Озолса. На нём можно услышать, как Озолс говорит мальчишке: "Чтобы твоя мама умерла".
Мать мальчика Инесе Вагаре публично выразила возмущение, а также обратилась к голкиперу.
"Это обо мне, если что. Озолс, ты идиот!" - написала Вагаре в Twitter.
September 11, 2022
Сам Озолс в понедельник вечером опубликовал в соцсетях видео с извинениями, в котором выразил сожаление по поводу высказанных в адрес мальчика слов.
"Я, Роберт Озолс, футболист клуба "Рига" и сборной Латвии, хотел бы прокомментировать неприятный инцидент, который произошёл во время матча в Валмиере. Я хотел бы публично извиниться перед маленьким футболистом, его мамой и всей командой "Валмиера" за своё неприемлемое поведение и слова, высказанные в адрес ребёнка. Я не контролировал свои эмоции в пылу игры, о чём сейчас могу только сожалеть. Я не хотел никого обидеть или оскорбить, и таким словам нет оправдания. Надеюсь, что этот случай станет примером и для других, как не надо поступать. Надеюсь на ваше понимание. Я сожалею о содеянном и выступаю за взаимное уважение в латвийском футболе. Я лично связался с мамой ребёнка и очень надеюсь, что она меня поймёт и простит", - заявил Озолс.
Футбольный клуб "Рига" также публично выразил свою позицию, осудив действия своего игрока.
"Клуб решительно осуждает поведение вратаря Роберта Озолса во время вчерашней игры. Вместе с Робертом внутри команды мы обсудили эту ситуацию, которой нет оправданий, и мы примем санкции в соответствии с дисциплинарным регламентом клуба. Сегодня Роберт лично связался с матерью ребёнка и сожалеет о своём поведении. Надеемся, что это станет ценным уроком для Роберта, чтобы подобные ситуации не повторялись в будущем", - говорится в заявлении.
Дисциплинарные правила Латвийской федерации футбола (ЛФФ) также предусматривают санкции за такое поведение. Президент ЛФФ Вадим Ляшенко отметил, что в ближайшее время организация разберёт случившееся в Валмиере.
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