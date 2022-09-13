"Тебе есть за кого голосовать!" RUS TVNET представляет калькулятор выборов

За последние 20 лет активность на выборах в Сейм снизилась с 71,89% в 1998 году до тревожных 54,60% в 2018 году. В последних муниципальных выборах в 2021 году приняли участие всего 34,01% имеющих право голоса, что является самой низкой избирательной активностью с момента восстановления независимости Латвии.

Как и другие эксперты, организация ManaBalss заранее предусмотрела, что участие в следующих выборах в Сейм в Латвии, скорее всего, снизится еще больше. Судя по тенденциям, участие может упасть ниже отметки в 50%.

Несмотря на то, что общее падение в таком случае не было бы очень значительным, именно это символическое падение - ниже 50% - вредит демократическому здоровью и Латвии как государству.

Низкая активность на выборах может привести к сомнениям по поводу легитимности избранной власти и дать почву для опасных в нынешних геополитических условиях утверждений, что "Сейм уже вообще не представляет народ". Именно поэтому нужно идти избирать - чтобы в Сейме были представители с мандатом, выданным каждым из нас.