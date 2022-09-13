"Голосовать не за кого. Обещаниям нельзя уже ни доверять, ни проследить за их выполнением". Это очень распространенные и понятные возражения против участия в выборах. Поэтому организация ManaBalss разработала подходящий калькулятор выборов, который подсчитывает совпадение твоих взглядов с мнением конкретных политиков и партий по поводу очень конкретных, реальных законов.
"Тебе есть за кого голосовать!" RUS TVNET представляет калькулятор выборов
За последние 20 лет активность на выборах в Сейм снизилась с 71,89% в 1998 году до тревожных 54,60% в 2018 году. В последних муниципальных выборах в 2021 году приняли участие всего 34,01% имеющих право голоса, что является самой низкой избирательной активностью с момента восстановления независимости Латвии.
Как и другие эксперты, организация ManaBalss заранее предусмотрела, что участие в следующих выборах в Сейм в Латвии, скорее всего, снизится еще больше. Судя по тенденциям, участие может упасть ниже отметки в 50%.
Несмотря на то, что общее падение в таком случае не было бы очень значительным, именно это символическое падение - ниже 50% - вредит демократическому здоровью и Латвии как государству.
Низкая активность на выборах может привести к сомнениям по поводу легитимности избранной власти и дать почву для опасных в нынешних геополитических условиях утверждений, что "Сейм уже вообще не представляет народ". Именно поэтому нужно идти избирать - чтобы в Сейме были представители с мандатом, выданным каждым из нас.
Есть несколько ясно сформулированных причин, почему у людей низкий интерес и низкое доверие к политическим процессам в Латвии. Например, опросы после выборов показывают, что среди неголосовавших царит мнение, что участие в выборах "не имеет значения", "голосовать не за кого", "нет доверия к Сейму, правительству, политическим партиям и другим представителям правительства".
Если вопрос доверия решить сразу и быстро сложно, так как это все-таки в руках власть имущих мужей и дам, то обращать внимание на такие утверждения, как "мне голосовать не за кого", кажется правильным и нужным. Поэтому был создан "Калькулятор выборов", главная цель которого - показать людям, что у них есть за кого голосовать, даже если так не кажется.
Во время работы над методикой принималось во внимание, как легко можно погрязнуть в потоке предвыборной информации, обещаниях партий и кампаний по улучшению образа политиков. Поэтому решили отойти от самопозиционирования партий настолько далеко, насколько это возможно, создав калькулятор, который задает четкие, прямые вопросы, максимально объективен, приближен к реальности, основан на данных и действительно настолько прост, чтобы каждый, кто не следит за политикой и не хочет тратить на это свое время, был готов потратить несколько минут на его заполнение.
Принимая во внимание все вышеупомянутое, и был создан "Калькулятор выборов":
- из разных тем и сфер были выбраны 22 реальных законопроекта, за которые голосовал Сейм в последнем созыве и которые были неоднозначно оценены как в коридорах Сейма, так и в обществе;
- кандидаты в депутаты отвечали на вопрос индивидуально, а не как партия;
- как у кандидатов, так у "рядовых избирателей" есть только два ответа: ДА и НЕТ;
- калькулятор при помощи алгоритма рассчитывает точное процентное совпадение как с партией, так и с каждым кандидатом, давшими свои ответы.
Видя число совпадений, становится понятно, что аргумент "мне голосовать не за кого" более не выдерживает критики, так как математика показывает иную картину. Абсолютно возможен сценарий, когда одинаковые совпадения возникают у нескольких депутатов из разных партий. Это означает, что на пути в Сейм - идейно одинаково думающие люди и у каждого из нас есть возможность за них проголосовать.
В калькуляторе приняли участие примерно 500 из 1700 кандидатов из следующих партий: "Новое Единство", "Для развития/За!", Национальное объединение, Союз зеленых и крестьян, "Прогрессивные", "Консервативные", Русский союз Латвии, "Суверенная власть", Христианская прогрессивная партия, "Латвия на первом месте", "Каждому и каждой", "Объединение для Латвии", "Объединенный список - Латвийская зеленая партия, Латвийское объединение регионов, Лиепайская партия", и "Республика".
Слишком занятыми, чтобы найти время для "Калькулятора выборов" и своих потенциальных избирателей, оказались кандидаты из следующих партий: "Согласие", "Слуги народа Латвии", "Стабильности!", "Сила родной власти" и "Едины для Латвии".
"Калькулятор выборов" доступен на порталах RUS TVNET, TVNET и Open2Vote.
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