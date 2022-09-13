Российским учителям, задержанным на освобожденных украинских территориях, грозит тюрьма

Как Верещук рассказала изданию "Страна.ua", российских учителей будут судить за нарушение законов войны.

"Они (учителя из РФ) совершили преступление против нашего государства. Мы много раз предупреждали российских граждан, которые согласились приехать на территорию Украины и осуществлять здесь запрещенную законом деятельность", - отметила Верещук.

Она также отметила, что задержанные учителя не будут считаться военнопленными, так как они прямым образом не участвовали в боевых действиях. Это также означает, что эти люди не будут вовлечены в обмен пленными.

Наказаны будут и украинские учителя, согласившиеся учить детей на оккупированных территориях по российским учебным программам. Этих учителей будут судить за коллабрационизм.

Верещук в очередной раз призвала украинских учителей не сотрудничать с оккупантами на оккупированных территориях.

В июне издание "Медиазона" сообщало, что поехать в Украину на оккупированные территории согласились более 200 российских учителей.