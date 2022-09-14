"Бавария" - кошмар для "Барселоны"

Довольно неожиданно завершился и матч в Леверкузене, где местный "Байер" обыграл мадридский "Атлетико" со счётом 2:0. Оба мяча были забиты в самой концовке - на 84-й минуте счёт открыл Роберт Андрих, а на 87-й минуте Мусса Диаби установил окончательный счёт на табло.

"Брюгге" после двух туров имеет 6 очков и единолично возглавляет группу "В". Следом идут "Байер" и "Атлетико" (по 3 очка), а также "Порту" (0).

Группа C

Виктория - Интер 0:2

Бавария - Барселона 2:0

Миланский "Интер" на выезде достаточно буднично забрал три очка в Чехии, где победил "Викторию" со счётом 2:0. Голами в составе итальянской команды отметились нападающий Эдин Джеко и защитник Дензел Думфрис.

Мюнхенская "Бавария" у себя дома уверенно обыграла "Барселону" (2:0). Для каталонцев это поражение стало первым в сезоне. На 50-й минуте встречи счёт открыл защитник мюнхенцев Лукас Эрнандес, а через четыре минуты форвард Лерой Зане упрочил преимущество немецкой команды.

Отметим, что "Бавария" в пятый раз подряд обыграла "Барселону", а разница голов в пяти последних матчах - 19:4. Последняя победа "Барсы" над баварцами состоялась в мае 2015 года.

Таким образом, "Бавария" набрала 6 очков и поднялась на первое место в турнирной таблице группы "С". "Барселона" и "Интер" имею по 3 очка, а "Виктория" пока очков не набрала.

Группа D

Спортинг - Тоттенхэм 2:0

Марсель - Айнтрахт 0:1

"Спортинг" одержал красивую победу над "Тоттенхэмом", забив оба мяча в концовке встречи. Сначала на 90-й минуте отличился Паулинью, а на 93-й минуте окончательный счёт установил Артур Гомес.

"Спортинг" 💚



Когда забил два мяча после 90-й минуты и впервые выиграл 2 стартовых матча в группе #ЛигаЧемпионов 👏 pic.twitter.com/xgZtz8Vpjm — УЕФА (@UEFAcom_ru) September 13, 2022

По итогам игрового дня "Спортинг" лидирует в группе "D", имея в своём активе 6 очков. "Тоттенхэм" занимает второе место (3). Далее в турнирной таблице располагаются "Айнтрахт" (3) и "Марсель" (0).