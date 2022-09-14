Во вторник, 14 сентября, состоялись матчи второго тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023.
"Бавария" - кошмар для "Барселоны"
Группа А
Ливерпуль - Аякс 2:1
На стадионе "Энфилд" местный "Ливерпуль" с минимальным счётом одолел "Аякс" из Нидерландов. На 17-й минуте счёт в матче открыл Мохамед Салах, но на 27-й минуте Мохаммед Кудус сравнял счёт. В концовке "Ливерпулю" удалось вырвать победу - на 89-й минуте отличился Жоэль Матип.
⚽️ Мохамед Салах после своего гола номер 44 в #ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/O2tOVaVAVg— УЕФА (@UEFAcom_ru) September 13, 2022
Матч между "Рейнджерс" и "Наполи" перенесён на 14 сентября. Причиной переноса игры стали ограниченные ресурсы полиции в связи с траурными мероприятиями перед похоронами Елизаветы II.
Группа B
Байер - Атлетико Мадрид 2:0
Порту - Брюгге 0:4
Одну из главных сенсаций вечера выдал бельгийский "Брюгге", который на выезде разгромил "Порту". Голами в составе победителей отметились Ферран Жутгла, Камаль Сова, Андреас Сков Ольсен и Антонио Нуса.
🇳🇴 Антонио Нуса. Запомните это имя— УЕФА (@UEFAcom_ru) September 13, 2022
Второй в списке самых юных авторов гола в #ЛигаЧемпионов 👏
Ансу Фати (17 лет, 40 дней)
Антонио Нуса (17 лет, 149 дней) pic.twitter.com/n3fMAktF6d
Довольно неожиданно завершился и матч в Леверкузене, где местный "Байер" обыграл мадридский "Атлетико" со счётом 2:0. Оба мяча были забиты в самой концовке - на 84-й минуте счёт открыл Роберт Андрих, а на 87-й минуте Мусса Диаби установил окончательный счёт на табло.
"Брюгге" после двух туров имеет 6 очков и единолично возглавляет группу "В". Следом идут "Байер" и "Атлетико" (по 3 очка), а также "Порту" (0).
Группа C
Виктория - Интер 0:2
Бавария - Барселона 2:0
Миланский "Интер" на выезде достаточно буднично забрал три очка в Чехии, где победил "Викторию" со счётом 2:0. Голами в составе итальянской команды отметились нападающий Эдин Джеко и защитник Дензел Думфрис.
Мюнхенская "Бавария" у себя дома уверенно обыграла "Барселону" (2:0). Для каталонцев это поражение стало первым в сезоне. На 50-й минуте встречи счёт открыл защитник мюнхенцев Лукас Эрнандес, а через четыре минуты форвард Лерой Зане упрочил преимущество немецкой команды.
🤝#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/Qb3cZirlxb— УЕФА (@UEFAcom_ru) September 13, 2022
Отметим, что "Бавария" в пятый раз подряд обыграла "Барселону", а разница голов в пяти последних матчах - 19:4. Последняя победа "Барсы" над баварцами состоялась в мае 2015 года.
Таким образом, "Бавария" набрала 6 очков и поднялась на первое место в турнирной таблице группы "С". "Барселона" и "Интер" имею по 3 очка, а "Виктория" пока очков не набрала.
Группа D
Спортинг - Тоттенхэм 2:0
Марсель - Айнтрахт 0:1
"Спортинг" одержал красивую победу над "Тоттенхэмом", забив оба мяча в концовке встречи. Сначала на 90-й минуте отличился Паулинью, а на 93-й минуте окончательный счёт установил Артур Гомес.
"Спортинг" 💚— УЕФА (@UEFAcom_ru) September 13, 2022
Когда забил два мяча после 90-й минуты и впервые выиграл 2 стартовых матча в группе #ЛигаЧемпионов 👏 pic.twitter.com/xgZtz8Vpjm
По итогам игрового дня "Спортинг" лидирует в группе "D", имея в своём активе 6 очков. "Тоттенхэм" занимает второе место (3). Далее в турнирной таблице располагаются "Айнтрахт" (3) и "Марсель" (0).
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