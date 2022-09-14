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"Бавария" - кошмар для "Барселоны"

Обзор Лиги чемпионов
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"Бавария" - кошмар для "Барселоны"
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Лерой Зане
Лерой Зане Фото: Reuters/ScanPix

Во вторник, 14 сентября, состоялись матчи второго тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

Группа А

Ливерпуль - Аякс 2:1

На стадионе "Энфилд" местный "Ливерпуль" с минимальным счётом одолел "Аякс" из Нидерландов. На 17-й минуте счёт в матче открыл Мохамед Салах, но на 27-й минуте Мохаммед Кудус сравнял счёт. В концовке "Ливерпулю" удалось вырвать победу - на 89-й минуте отличился Жоэль Матип.

Матч между "Рейнджерс" и "Наполи" перенесён на 14 сентября. Причиной переноса игры стали ограниченные ресурсы полиции в связи с траурными мероприятиями перед похоронами Елизаветы II.

Группа B

Байер - Атлетико Мадрид 2:0

Порту - Брюгге 0:4

Одну из главных сенсаций вечера выдал бельгийский "Брюгге", который на выезде разгромил "Порту". Голами в составе победителей отметились Ферран Жутгла, Камаль Сова, Андреас Сков Ольсен и Антонио Нуса.

Довольно неожиданно завершился и матч в Леверкузене, где местный "Байер" обыграл мадридский "Атлетико" со счётом 2:0. Оба мяча были забиты в самой концовке - на 84-й минуте счёт открыл Роберт Андрих, а на 87-й минуте Мусса Диаби установил окончательный счёт на табло.

"Брюгге" после двух туров имеет 6 очков и единолично возглавляет группу "В". Следом идут "Байер" и "Атлетико" (по 3 очка), а также "Порту" (0).

Группа C

Виктория - Интер 0:2

Бавария - Барселона 2:0

Миланский "Интер" на выезде достаточно буднично забрал три очка в Чехии, где победил "Викторию" со счётом 2:0. Голами в составе итальянской команды отметились нападающий Эдин Джеко и защитник Дензел Думфрис.

Мюнхенская "Бавария" у себя дома уверенно обыграла "Барселону" (2:0). Для каталонцев это поражение стало первым в сезоне. На 50-й минуте встречи счёт открыл защитник мюнхенцев Лукас Эрнандес, а через четыре минуты форвард Лерой Зане упрочил преимущество немецкой команды.

Отметим, что "Бавария" в пятый раз подряд обыграла "Барселону", а разница голов в пяти последних матчах - 19:4. Последняя победа "Барсы" над баварцами состоялась в мае 2015 года.

Таким образом, "Бавария" набрала 6 очков и поднялась на первое место в турнирной таблице группы "С". "Барселона" и "Интер" имею по 3 очка, а "Виктория" пока очков не набрала. 

Группа D

Спортинг - Тоттенхэм 2:0

Марсель - Айнтрахт 0:1

"Спортинг" одержал красивую победу над "Тоттенхэмом", забив оба мяча в концовке встречи. Сначала на 90-й минуте отличился Паулинью, а на 93-й минуте окончательный счёт установил Артур Гомес.

По итогам игрового дня "Спортинг" лидирует в группе "D", имея в своём активе 6 очков. "Тоттенхэм" занимает второе место (3). Далее в турнирной таблице располагаются "Айнтрахт" (3) и "Марсель" (0).

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