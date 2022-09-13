Комментаторы российского гостелевидения вынуждены отказаться от уже привычного сценария в телепередачах по причине быстрого продвижения вооруженных сил Украины и отступления российской армии с захваченных территорий, сообщает агентство Reuters.
Сложнейшая неделя на фронте. Что говорят российские СМИ о военных достижениях Украины
С момента вторжения России в Украину, или, как его называют, "специальной военной операции", воинственно настроенные гости на государственных телевизионных шоу пытались опередить друг друга, поддерживая президента Владимира Путина и осуждая Украину и ее союзников.
После неожиданного контрнаступления Украины пыл "экспертов" поутих, они посвящают рассказы тому, что силы Украины внезапно переиграли россиян.
Новостной канал "Россия-24" в понедельник интервьюировал назначенного Кремлем чиновника Харьковской области Виталия Ганчева, который рассказал, что напавших на российские силы украинцев было в восемь раз больше. Ганчев также утверждал, что силы Украины усилили "западные наемники", однако никаких доказательств этого утверждения предоставлено не было.
"Сложнейшая неделя на фронте", - открывая передачу "Вести недели", вечером в воскресенье сказал ведущий передачи Дмитрий Киселев. Он также рассказал, что силы России покинули ранее "освобожденные" территории в результате давления "сил врага".
В редкий момент откровения Борис Надеждин, бывший либеральный политик и регулярный гость шоу на газпромовском телеканале НТВ, сказал, что советники ввели Путина в заблуждение.
Они дали президенту поверить, что Украина быстро сдастся, и призвали незамедлительно начать мирные переговоры.
Несмотря на это, некоторые ведущие некоторых российских дискуссионных шоу продолжали отражать ситуацию в Украине только в благоприятном для пропаганды Кремля виде.
Пропагандистка Ольга Скабеева ежедневную дискуссионную передачу "60 минут" в понедельник начала с сообщения о произошедшей в воскресенье бомбардировке украинской АЭС и нарушениях подачи электроснабжения на востоке страны. Скабеева подчеркнула, что это - "поворотная точка в специальной военной операции".
Отдельные гости передачи в очередной раз актуализировали июльские высказывания Путина, что Россия в Украине "еще серьезно ничего не начала". "Эксперты" также отметили, что Москва теперь усилит военные действия в Украине.
В российских газетах об отступлении российских сил сообщалось, что Минобороны осуществляет "тактическую перегруппировку", однако некоторые издания цитировали военных экспертов, которые отмечали, что "не все идет по плану".
Газета "Известия" в обобщении важнейших событий недели указала, что Россия убила 400 украинских военнослужащих, а российские войска "осуществляют перегруппировку сил, чтобы сконцентрироваться на Донбассе".
"Независимая газета" выразила критическое мнение и отметила, что Минобороны не комментировало "чрезвычайно тревожные сообщения из Украины... уже несколько дней".
Газета отметила, что во время, когда ВСУ продвигались к западной границе России, военное руководство РФ находилось в тысячах километров на восток, где происходили ежегодные военные учения, в которых принимали участие 50 000 человек.
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