Сложнейшая неделя на фронте. Что говорят российские СМИ о военных достижениях Украины

Несмотря на это, некоторые ведущие некоторых российских дискуссионных шоу продолжали отражать ситуацию в Украине только в благоприятном для пропаганды Кремля виде.

Пропагандистка Ольга Скабеева ежедневную дискуссионную передачу "60 минут" в понедельник начала с сообщения о произошедшей в воскресенье бомбардировке украинской АЭС и нарушениях подачи электроснабжения на востоке страны. Скабеева подчеркнула, что это - "поворотная точка в специальной военной операции".

Отдельные гости передачи в очередной раз актуализировали июльские высказывания Путина, что Россия в Украине "еще серьезно ничего не начала". "Эксперты" также отметили, что Москва теперь усилит военные действия в Украине.

В российских газетах об отступлении российских сил сообщалось, что Минобороны осуществляет "тактическую перегруппировку", однако некоторые издания цитировали военных экспертов, которые отмечали, что "не все идет по плану".

Газета "Известия" в обобщении важнейших событий недели указала, что Россия убила 400 украинских военнослужащих, а российские войска "осуществляют перегруппировку сил, чтобы сконцентрироваться на Донбассе".

"Независимая газета" выразила критическое мнение и отметила, что Минобороны не комментировало "чрезвычайно тревожные сообщения из Украины... уже несколько дней".

Газета отметила, что во время, когда ВСУ продвигались к западной границе России, военное руководство РФ находилось в тысячах километров на восток, где происходили ежегодные военные учения, в которых принимали участие 50 000 человек.