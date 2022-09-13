Умер режиссер Жан-Люк Годар

Жан-Люк Годар стоял у истоков французской "новой волны" в кинематографе. Его фильмы 1960-х годов оказали революционное влияние на мировое киноискусство. Он и его единомышленники объединились под названием "Французская новая волна". Многие считали Годара самым радикальным французским режиссером 1960-х и 1970-х годов.

Его первый фильм "На последнем дыхании" с Жан-Полем Бельмондо называют своеобразным манифестом "новой волны". Среди других его наиболее известных фильмов - "Маленький солдат", "Презрение", "Альфавиль", "Безумный Пьеро".

В 2011 году Годар получил премию "Оскар" за вклад в развитие кинематографа.