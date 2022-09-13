Во время матча чемпионата Латвии по футболу между командами "Валмиера" и "Рига" произошёл несчастный случай - двухлетний ребёнок получил ожоги спины из-за использования пиротехники на трибунах.
Ребёнок получил ожоги из-за попадания пиротехники на матче в Валмиере
В воскресенье лидирующая в турнирной таблице "Валмиера" на своём поле принимала "Ригу" и одержала победу со счётом 3:1. Таким образом, команда из Видземе сделала ещё один уверенный шаг на пути к первому в истории клуба чемпионству.
Радость победы была омрачена несчастным случаем - пострадал маленький мальчик, находившийся на трибунах стадиона имени Яниса Далиньша.
"Фанаты футбола в Валмиере, подумайте, действительно ли пиротехника совместима с трибунами, полными детей!
Я понимаю, что это было непреднамеренно, но ваша сегодняшняя радость закончилась огромной болью для моего ребёнка, которая так быстро не пройдёт! Просто удачное стечение обстоятельств, что это спина.
Надеюсь, ни одному умному человеку не придёт в голову сказать мне сейчас, что детям там не место. Вот вкратце и всё, хотя сегодня хотелось бы сказать гораздо больше", - написала мама мальчика Эвита Савальниеце в своих соцсетях.
По неофициальной информации, инцидент произошёл при неосторожном использовании дымовой свечи, искры от которой ветром задуло ребёнку в капюшон.
На следующий день в своих соцсетях на случившееся отреагировало также руководство футбольного клуба "Валмиера".
"Как организаторы данного матча мы берём на себя полную ответственность за использование пиротехники, в данном случае дымовых свечей, болельщиками клуба, их несанкционированный пронос на трибуны стадиона. Нам очень жаль, что неосторожное использование нанесло ущерб здоровью ребёнка, находившегося рядом. Также хотим обратить внимание на то, что в любой ситуации за безопасность ребёнка отвечают и его родители.
Будем работать над усилением контроля, чтобы пронос пиротехники на трибуны больше не повторился. Желаем семье Савальниексов успешного лечения и скорейшего возвращения в футбол", - цитирует президента клуба Улдиса Пуцитиса "Валмиера".
Пункт 6.2.4. Дисциплинарного регламента Латвийской федерации футбола (ЛФФ) предусматривает, что за использование пиротехники на стадионе клуб может быть оштрафован на сумму от 70 до 280 евро.
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