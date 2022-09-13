Ребёнок получил ожоги из-за попадания пиротехники на матче в Валмиере

В воскресенье лидирующая в турнирной таблице "Валмиера" на своём поле принимала "Ригу" и одержала победу со счётом 3:1. Таким образом, команда из Видземе сделала ещё один уверенный шаг на пути к первому в истории клуба чемпионству.

Радость победы была омрачена несчастным случаем - пострадал маленький мальчик, находившийся на трибунах стадиона имени Яниса Далиньша.

"Фанаты футбола в Валмиере, подумайте, действительно ли пиротехника совместима с трибунами, полными детей!

Я понимаю, что это было непреднамеренно, но ваша сегодняшняя радость закончилась огромной болью для моего ребёнка, которая так быстро не пройдёт! Просто удачное стечение обстоятельств, что это спина.

Надеюсь, ни одному умному человеку не придёт в голову сказать мне сейчас, что детям там не место. Вот вкратце и всё, хотя сегодня хотелось бы сказать гораздо больше", - написала мама мальчика Эвита Савальниеце в своих соцсетях.

По неофициальной информации, инцидент произошёл при неосторожном использовании дымовой свечи, искры от которой ветром задуло ребёнку в капюшон.