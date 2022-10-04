4 октября 2009 года Мартин Палермо забил неординарный гол - головой с расстояния в 40 метров он поразил ворота клуба "Велес Сарсфилд". Этот результат был внесён в Книгу рекордов Гиннесса.
ВИДЕО ⟩ Что может быть круче гола ударом головой с 40 метров? Гол с 58 метров!
В 1999 году Палермо попал в Книгу рекордов Гиннесса, не сумев реализовать 3 пенальти в одном матче. Об этом мы рассказывали здесь:
В 2009 году аргентинский футболист вновь попал в Книгу рекордов Гиннесса, но на этот раз повод был куда более приятным. Палермо подкараулил ошибку голкипера Хермана Монтойи, который неудачно выбил мяч, попав прямо в голову нападающего. Аргентинец успел быстро среагировать и направил мяч прямо в ворота с 40 метров!
"Бока Хуниорс" в том матче одержала победу над действующим чемпионом страны со счётом 3:2, а удивительный гол Палермо занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самый дальний гол, забитый головой.
Рекорд Палермо продержался два года - в сентябре 2011-го он был побит в чемпионате Норвегии. Футболист "Одда" Йоне Самуэльсон забил гол головой со своей половины поля в игре с "Тромсе". Мяч преодолел расстояние в 58,13 метра, и с тех пор в Книге рекордов Гиннесса фигурирует именно результат норвежца.
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