ВИДЕО ⟩ Что может быть круче гола ударом головой с 40 метров? Гол с 58 метров!

В 1999 году Палермо попал в Книгу рекордов Гиннесса, не сумев реализовать 3 пенальти в одном матче. Об этом мы рассказывали здесь:

В 2009 году аргентинский футболист вновь попал в Книгу рекордов Гиннесса, но на этот раз повод был куда более приятным. Палермо подкараулил ошибку голкипера Хермана Монтойи, который неудачно выбил мяч, попав прямо в голову нападающего. Аргентинец успел быстро среагировать и направил мяч прямо в ворота с 40 метров!

"Бока Хуниорс" в том матче одержала победу над действующим чемпионом страны со счётом 3:2, а удивительный гол Палермо занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самый дальний гол, забитый головой.

Рекорд Палермо продержался два года - в сентябре 2011-го он был побит в чемпионате Норвегии. Футболист "Одда" Йоне Самуэльсон забил гол головой со своей половины поля в игре с "Тромсе". Мяч преодолел расстояние в 58,13 метра, и с тех пор в Книге рекордов Гиннесса фигурирует именно результат норвежца.