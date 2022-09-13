Вооруженные силы Украины нанесли крупное оперативное поражение России, отвоевав в стремительном контрнаступлении почти всю Харьковскую область, говорится в ежедневной сводке американского Института изучения войны (ISW). Как развивались события, закончившиеся тяжелым поражением российской армии?
Итоги наступления Украины под Харьковом: Изюмского фронта больше нет
За шесть дней наступления украинские войска полностью ликвидировали нависавший над Харьковом и Донбассом Изюмский выступ и вытеснили российские части на востоке за берега Оскола, а на севере - за государственную границу. "Взятие Украиной Изюма положило конец перспективам достижения Россией заявленных целей в Донецкой области", - считают в ISW.
"Нынешнее контрнаступление не положит конец войне. Рано или поздно оно завершится, а у России получится выстроить оборону - и даже, возможно, начать локальные контратаки. Война, скорее всего, продлится до 2023 года. Однако Украина переломила ход конфликта и взяла инициативу в свои руки. Теперь Киев может навязывать Москве места и характер сражений", - говорится в ежедневном докладе института.
Предыстория
С весны и до сих пор российские войска штурмуют в лоб сильные укрепрайоны в Донбассе. Акцент сделан на большой количественный перевес в артиллерии и действия финансово мотивированных профессионалов из частных военных компаний. Но и эта тактика забуксовала.
Последним крупным успехом российских сил стало взятие Северодонецка и Лисичанска в конце июня - начале июля. С тех пор существенно продвинуться в Донбассе России не удавалось.
Еще с лета стали появляться сообщения о предстоящем крупном наступлении украинской армии на юге. Многие военные аналитики указывали на уязвимое положение российских группировок в Херсоне и на криворожском направлении, находящихся на правом берегу Днепра, возможность перерезать им пути снабжения с последующим окружением и ликвидацией.
Действия украинского командования на южном фронте вполне укладывались в эту картину. Украинские военные подтягивали подкрепления, провели серию локальных наступательных операций, заняли плацдарм на левом берегу реки Ингулец, мосты через Днепр стали методично уничтожать недавно полученными американскими "Хаймарсами" - и довольно скоро вывели их из строя. Регулярно наносились удары по военным объектам в тылу российских войск, а с середины августа мощные взрывы начались и в аннексированном Крыму.
Российское командование на юге действовало осторожно. Несмотря на переброску туда значительной части сил с Донбасса и вновь сформированных подразделений, оно не спешило переправлять их на правый берег Днепра и вводить в бой.
С одной стороны, украинские атаки удавалось отражать и имеющимися силами. С другой - в случае резкой активизации боевых действий проблема снабжения только усилилась бы.
О возможности нанесения основного удара не на юге, а на севере пророссийские паблики писали еще как минимум за неделю до начала украинского наступления. Авторы указывали на сосредоточение довольно крупных соединений противника в Харьковской области, хотя о какой-то огромной группировке речь не шла.
Как развивались события под Харьковом
Утром 6 сентября украинские войска нанесли мощный удар в районе Балаклеи - города к юго-востоку от Харькова. Атаки шли с трех направлений - одна с юга от Балаклеи и две с севера. Оборона была быстро прорвана, ВСУ охватили город полукольцом, перерезали главные дороги и, не тратя времени на штурм, стали быстро продвигаться на восток.
Южная группа прорыва заняла позиции к юго-востоку от Балаклеи и остановилась для отражения возможного контрудара; северная продвинулась немного дальше, а самая северная рванула вдоль шоссе в направлении Шевченково и Купянска.
В ходе наступления ВСУ действовали по классической схеме: мобильные штурмовые группы прорывали оборону, следом подтягивались основные бронетанковые подразделения, беря под контроль и расширяя освобожденную зону, вперед запускались диверсионно-разведывательные группы. Наткнувшись на сопротивление, они отходили, и тут же в бой снова вступали группы прорыва.
Украинские войска старались обходить российские укрепрайоны, оставляя их в окружении. Взаимодействие российских сил было нарушено, небольшие котлы образовывались один за другим, отходить было уже некуда.
В отсутствие директив Кремля и верховного главнокомандования, которое в тот день наблюдало за учениями на Дальнем Востоке, пророссийские блогеры, военкоры и СМИ реагировали на происходящее в меру своей выдержки. "В Балаклее ад!" - паниковали одни. "Паники нет" - успокаивали другие.
В это время ситуация вокруг Балаклеи уже не имела никакого значения. Украинские части к северу от города быстро продвигались, в течение суток они блокировали Шевченково - важный населенный пункт на перекрестке дорог, а уже 8 сентября стояли на подступах к Купянску.
Потеря этого города означала для российской группировки под Изюмом прекращение снабжения, которое шло туда по железнодорожным веткам из Белгорода через Волчанск и из Россоши через Валуйки.
Дальше все развивалось стремительно. Российские военкоры сообщали о срочной переброске резервов под Купянск и Изюм с целью не допустить прорыва противника. Украинские части тем временем уничтожили мост в Купянске, соединяющий его западную и восточную части, блокировали город и повернули на юг, вдоль Оскольского водохранилища, в сторону Изюма. Мост через реку у села Сеньково был взят, другой разбит.
Другая штурмовая группа ВСУ развернулась на север и тоже стала быстро продвигаться по шоссе в сторону поселка Двуречное. Стало ясно, что линии снабжения сохранить не удастся.
Одновременно началось (или было обозначено) наступление украинских войск с юга на Лиман. Если бы российские войска потеряли и его, Изюмская группировка оказалась в полном окружении.
Предположительно, решение об отводе личного состава Изюмской группировки было принято уже в ночь на 10 сентября. Уходили в сторону Луганской области, по большей части налегке, бросив неисправную технику и боеприпасы. Судя по тому, что ничего не подорвали перед уходом, отступать пришлось очень быстро.
Ситуация сейчас
Украинские войска вышли к государственной границе с Россией. Пытаться удержать захваченные территории на севере Харьковской области смысла российским войскам уже не было.
Над освобожденными населенными пунктами подняты украинские флаги. Местами продолжаются зачистки территории, а где-то уже работают украинские следователи и военная полиция.
Новая линия фронта проходит по реке Оскол.
Российской армии придется использовать другую рокадную дорогу (вдоль линии фронта в глубине) для снабжения Луганской группировки.
Масштабы потерь личного состава, техники и вооружения российской армии ещё предстоит оценить. Очевидно, что выйти из-под ударов украинских войск удалось далеко не всем.
Правительство США рассматривает возможность передачи Киеву боевых машин пехоты и основных боевых танков западного образца, пишет Süddeutsche Zeitung.
"Успехи украинских войск имеют серьезные последствия для всей российской операции. Большая часть сил в Украине, скорее всего, вынуждена отдавать приоритет срочной организации обороны, считает британская разведка. - И без того невысокое доверие войск к высшему военному руководству России, вероятно, еще больше ухудшится".
- LIVE: Последние новости в режиме реального времени
- ЛИЧНЫЕ ИСТОРИИ: Не смыкая глаз. Жизнь в городе, который бомбят и днем, и ночью
- ИНТЕРВЬЮ: Леонид Кучма: "Путин хотел уничтожить Украину, а получит наше второе рождение"
- АНАЛИЗ: Комбатанты, наемники, добровольцы. Кто это и в чем между ними разница?
- РЕПОРТАЖ: Как партизаны в Украине сопротивляются российской оккупации