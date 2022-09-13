Итоги наступления Украины под Харьковом: Изюмского фронта больше нет

В это время ситуация вокруг Балаклеи уже не имела никакого значения. Украинские части к северу от города быстро продвигались, в течение суток они блокировали Шевченково - важный населенный пункт на перекрестке дорог, а уже 8 сентября стояли на подступах к Купянску.

Потеря этого города означала для российской группировки под Изюмом прекращение снабжения, которое шло туда по железнодорожным веткам из Белгорода через Волчанск и из Россоши через Валуйки.

Дальше все развивалось стремительно. Российские военкоры сообщали о срочной переброске резервов под Купянск и Изюм с целью не допустить прорыва противника. Украинские части тем временем уничтожили мост в Купянске, соединяющий его западную и восточную части, блокировали город и повернули на юг, вдоль Оскольского водохранилища, в сторону Изюма. Мост через реку у села Сеньково был взят, другой разбит.

Другая штурмовая группа ВСУ развернулась на север и тоже стала быстро продвигаться по шоссе в сторону поселка Двуречное. Стало ясно, что линии снабжения сохранить не удастся.

Одновременно началось (или было обозначено) наступление украинских войск с юга на Лиман. Если бы российские войска потеряли и его, Изюмская группировка оказалась в полном окружении.