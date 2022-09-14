Видео ⟩ Максим Галкин выступит в Санкт-Петербурге. Правда, с оговоркой!

Известно, что в Санкт-Петербурге, который находится в США (штат Флорида) Максим Галкин выступит 7 марта 2023 года в Palladium Theater (район Тампа-Бэй).

"Возможно, я окажусь первым артистом, который давал концерты в нашем родном Санкт-Петербурге в Ленинградской области, и вот такой своеобразный мост дружбы в Соединенные Штаты Америки", - отметил артист.

Максим объяснил, что к нему обращались с просьбами выступить в тех американских городах, в которых он еще ранее не был. В большом туре по США заявлены такие города, как Хьюстон, Даллас, Филадельфия, Бостон, Нью-Йорк, Денвер, Майами, Сиэтл, Лос-Анджелес и другие.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков высказался, что российский комик и шоумен Максим Галкин относится к артистам, которые "буквально себя запятнали совершенно непристойными и неприемлемыми заявлениями". Его супруга Алла Пугачева в этот список не входит.

Напомним, в конце августа Алла Пугачева вернулась в Россию из Латвии, где провела часть лета. 1 сентября певица дала небольшой комментарий российским журналистам, в котором довольно критично высказалась о некоторых людях, а после намекнула в соцсетях на пропагандистского телеведущего Владимира Соловьева.