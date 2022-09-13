Ученицу Тутберидзе госпитализировали после пореза коньком

Инцидент произошёл на прошлой неделе. Во время тренировки фигуристка лезвием конька сильно порезала сухожилия пальцев руки, после чего была госпитализирована. В настоящее время спортсменка проходит лечение.

"Майя немного травмировала руку, но с ней всё в порядке - завтра должны выписать. Что касается её возвращения на лёд, тут затрудняюсь ответить. Полагаю, что пару недель она проведёт в гипсе", - цитирует отца спортсменки "Матч ТВ".

Известно, что фигуристка пропустит контрольные прокаты сборной России, которые пройдут с 24 по 25 сентября в Москве.

16-летняя Хромых занимается в группе Этери Тутберидзе. Она владеет двумя четверными прыжками - тулупом и сальховом. На счету спортсменки есть два призовых места на этапах Гран-при. В прошлом сезоне на чемпионате России она заняла 8-е место.

Майя Хромых занимает 19-е место в официальном рейтинге одиночниц от Международного союза конькобежцев (ISU).