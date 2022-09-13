Фьюри и Джошуа договорились о бое. Известна дата

По информации источника, поединок состоится 3 декабря 2022 года в Кардиффе (Уэльс).

В заявлении промоутреской компании 258 Management Limited говорится, что экс-чемпион мира по версии IBF, WBA и WBO в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа принял все условия поединка с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри.

По неофициальной информации гонорар будет распределён в соотношении 60/40 в пользу Фьюри. Если Джошуа победит - будет проведен бой-реванш, в котором гонорар уже будет распределён поровну.

В данный момент переговоры в связи с трауром из-за смерти Королевы Великобритании Елизаветы II приостановлены.

Напомним, 32-летний Джошуа последние два боя проиграл украинцу Александру Усику. Теперь украинец рискует остаться без объединительного поединка и его мечта об абсолютном чемпионстве останется несбыточной.

34-летний Фьюри по-прежнему остаётся непобеждённым. Он провёл 33 поединка и одержал победы в 32 из них, ещё один бой завершился вничью. Джошуа провёл 27 поединков, одержал 24 победы (22 нокаутом) и потерпел 3 поражения.