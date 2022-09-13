Эксперты: война и падение экспорта энергоресурсов "съели" профицит бюджета РФ

Российский государственный газовый монополист "Газпром" объявил, что за первые восемь месяцев года добыча газа упала на 15%. Экспорт, зависящий главным образом от Европы, сократился более чем на треть.

Доходы могут сократиться еще больше из-за отказа России поставлять газ по газопроводу "Северный поток-1".

В целом российская экономика в июле сократилась на 4,3% по сравнению с годом ранее. Указано, что в 2023 году экономический спад может составить 5% с учетом проблем с рынком энергоресурсов.

Центральный банк России предупредил, что показатели экспорта могут продолжить падать. Поэтому планируется, что в пятницу, 16 сентября, состоится собрание банка, на котором будет принято решение о возможном повышении процентных ставок. В настоящее время базовая процентная ставка в России составляет 8%.

Указано, что проблемы вызваны не только отсутствием доходов от экспорта энергоресурсов, но и рекордными военными расходами. Финансирование войны и поддержка экономики быстро "съели" профицит бюджета за три месяца.

"Эта "подушка безопасности", которая была накоплена за счет высоких цен на энергоресурсы и экспорта в марте и апреле, уже в сентябре полностью исчерпает себя. В бюджете будет дефицит, потому что потребности государства растут, а возможности устанавливать налоги уменьшаются", - поясняет экономист BCS Financial Group Наталья Лаврова.

По ее словам, чтобы не создавать дефицита в бюджете, необходимо, чтобы цена на нефть была 100 и более долларов за баррель. Однако российская нефть марки Urals из-за различных государственных скидок стоит менее 75 долларов. В следующем году, чтобы избежать дефицита, с учетом роста затрат нефть должна стоить 108 долларов за баррель.