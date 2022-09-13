Профицит бюджета России на 2022 год быстро сократился, поскольку в августе сократился объем экспорта энергоносителей, а расходы на войну в Украине выросли. В результате дефицит месячного бюджета России в августе составил 360 миллиардов рублей (5,9 миллиарда евро), сообщает Financial Times.
Эксперты: война и падение экспорта энергоресурсов "съели" профицит бюджета РФ
За первые семь месяцев года России удалось создать рекордный профицит бюджета почти в 500 миллиардов рублей (8,2 миллиарда евро). Однако в августе совокупный профицит сократился до 137 млрд рублей, что говорит о большом дефиците российского бюджета в августе. Экономисты отмечают, что причиной дефицита могло стать резкое падение доходов от экспорта нефти и газа.
Потоки российского газа в Европу значительно сократились. Хотя в сентябре Россия заявила, что продолжит поставки газа в Европу по газопроводу "Северный поток-1", позже она объявила о временной приостановке газопровода до тех пор, пока Запад не отменит санкции против России, введенные в связи с войной на Украине.
Доходы от нефти и газа, составляющие половину доходов бюджета России, за первые восемь месяцев года по сравнению с прошлым годом сократились на 18%. Евросоюз также запретил импорт российского угля, а в декабре вступит в силу запрет на импорт российской сырой нефти.
Что касается экспортной выручки от других ненефтегазовых ресурсов, то здесь снижение еще больше - на 37%.
Российский государственный газовый монополист "Газпром" объявил, что за первые восемь месяцев года добыча газа упала на 15%. Экспорт, зависящий главным образом от Европы, сократился более чем на треть.
Доходы могут сократиться еще больше из-за отказа России поставлять газ по газопроводу "Северный поток-1".
В целом российская экономика в июле сократилась на 4,3% по сравнению с годом ранее. Указано, что в 2023 году экономический спад может составить 5% с учетом проблем с рынком энергоресурсов.
Центральный банк России предупредил, что показатели экспорта могут продолжить падать. Поэтому планируется, что в пятницу, 16 сентября, состоится собрание банка, на котором будет принято решение о возможном повышении процентных ставок. В настоящее время базовая процентная ставка в России составляет 8%.
Указано, что проблемы вызваны не только отсутствием доходов от экспорта энергоресурсов, но и рекордными военными расходами. Финансирование войны и поддержка экономики быстро "съели" профицит бюджета за три месяца.
"Эта "подушка безопасности", которая была накоплена за счет высоких цен на энергоресурсы и экспорта в марте и апреле, уже в сентябре полностью исчерпает себя. В бюджете будет дефицит, потому что потребности государства растут, а возможности устанавливать налоги уменьшаются", - поясняет экономист BCS Financial Group Наталья Лаврова.
По ее словам, чтобы не создавать дефицита в бюджете, необходимо, чтобы цена на нефть была 100 и более долларов за баррель. Однако российская нефть марки Urals из-за различных государственных скидок стоит менее 75 долларов. В следующем году, чтобы избежать дефицита, с учетом роста затрат нефть должна стоить 108 долларов за баррель.
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