Главное за 13 сентября ⟩ Правда о Саласпилсе, трагедия в Пардаугаве и загадка мертвеца в Украине

После вторжения России в Украину выросло число жителей Латвии, пожелавших сменить запись о национальности с "русский" на другую. Всего же за первые восемь месяцев этого года свое имя, фамилию или национальность поменяли 1365 жителей Латвии, сообщили RUS TVNET в Министерстве юстиции.

За рубежом:

В социальных сетях распространяется видео, на котором изображен солдат с эмблемой эстонского флага на правом плече, погибший на войне в Украине. Однако, по данным Сил обороны Эстонии, нет уверенности, что это гражданин Эстонии.

2 августа 35-летний Леонид Рябчиков из Нарвы приехал на работу в раквереский магазин K-rauta в форме десантника. Неуместная шутка закончилась для него в отделении полиции.

Комментаторы российского гостелевидения вынуждены отказаться от уже привычного сценария в телепередачах по причине быстрого продвижения вооруженных сил Украины и отступления российской армии с захваченных территорий, сообщает агентство Reuters.

Интересное чтиво:

"Он меня очень воспитывал", - вспоминает об отчиме 27-летняя участница реалити-шоу "Через тернии к..." Мария. Ее взгляд начинает бегать из стороны в сторону. Она рассказывает дальше, и видно, что где-то ей становится неловко, но она смело продолжает повествование, от которого кровь стынет в жилах...

Речи о том, что делать с территорией в Пардаугаве, освобожденной от памятника, начали звучать еще задолго до того, как он был демонтирован. Теперь идей все больше и они становятся все более занятными. Конечно, автор каждой идеи пытается перетянуть одеяло на себя и предлагает создать на территории решение, которое соответствует именно его интересам.

Вратарь "Риги" Роберт Озолс во время матча 28-го тура чемпионата Латвии по футболу против "Валмиеры" не был удовлетворен работой мальчика, который подает мячи, поэтому пожелал смерти его матери. Позже голкиперу сборной пришлось публично извиняться.

Видеофрагмент с первого дня правления нового короля Великобритании Карла III стал хитом социальных сетей.

68-летняя Лайма Вайкуле не скрывает, что выступление на стадионе "Даугава" в рамках концерта, посвященного творчеству Раймонда Паулса, было последним для нее в этом году, пишет издание Privātā Dzīve.