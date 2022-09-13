ВСУ продолжает наступление, рижанку оштрафовали за парковку на платной стоянке, Лайма Вайкуле высказалась о своем здоровье. 13 число далось нам сегодня далось большим потоком новостей! Рассказываем о главном из произошедшего.
Главное за 13 сентября ⟩ Правда о Саласпилсе, трагедия в Пардаугаве и загадка мертвеца в Украине
Новости Латвии:
В ночь на понедельник, 12 сентября, в деревянном доме в Пардаугаве произошел несчастный случай, в результате которого погиб семилетний мальчик, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.
В конце августа в соцсетях вновь стала популярной статья, в которой утверждается, что во время Второй мировой войны в Саласпилсе погибли 7000 детей. Якобы это был "самый жуткий из фашистских концлагерей" и у детей там полностью выкачивали кровь. Однако утверждения на сайте неправдивы. Кроме того, для иллюстрации в статье использованы в том числе фотографии, которые не были сняты в Саласпилсе.
В социальной сети Facebook большую популярность набрала публикация жительницы Латвии о парковке автомобиля у магазина Maxima недалеко от ротационного круга Мукусалас. Портал TVNET связался с женщиной и управляющим парковочным местом Cityparks Latvija, чтобы узнать мнение обеих сторон.
AS Latvijas Gāze обратилось в Комиссию по регулированию общественных услуг с просьбой оценить возможность пересмотра тарифа на природный газ с 1 октября, сообщила Комиссия.
Под Сигулдой 80-летняя женщина отправилась за грибами, однако заблудилась и провела в лесу почти 24 часа. Пенсионерка пыталась избегать стражей порядка и хотела найти путь домой сама, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.
После вторжения России в Украину выросло число жителей Латвии, пожелавших сменить запись о национальности с "русский" на другую. Всего же за первые восемь месяцев этого года свое имя, фамилию или национальность поменяли 1365 жителей Латвии, сообщили RUS TVNET в Министерстве юстиции.
За рубежом:
В социальных сетях распространяется видео, на котором изображен солдат с эмблемой эстонского флага на правом плече, погибший на войне в Украине. Однако, по данным Сил обороны Эстонии, нет уверенности, что это гражданин Эстонии.
2 августа 35-летний Леонид Рябчиков из Нарвы приехал на работу в раквереский магазин K-rauta в форме десантника. Неуместная шутка закончилась для него в отделении полиции.
Комментаторы российского гостелевидения вынуждены отказаться от уже привычного сценария в телепередачах по причине быстрого продвижения вооруженных сил Украины и отступления российской армии с захваченных территорий, сообщает агентство Reuters.
Интересное чтиво:
"Он меня очень воспитывал", - вспоминает об отчиме 27-летняя участница реалити-шоу "Через тернии к..." Мария. Ее взгляд начинает бегать из стороны в сторону. Она рассказывает дальше, и видно, что где-то ей становится неловко, но она смело продолжает повествование, от которого кровь стынет в жилах...
Речи о том, что делать с территорией в Пардаугаве, освобожденной от памятника, начали звучать еще задолго до того, как он был демонтирован. Теперь идей все больше и они становятся все более занятными. Конечно, автор каждой идеи пытается перетянуть одеяло на себя и предлагает создать на территории решение, которое соответствует именно его интересам.
Вратарь "Риги" Роберт Озолс во время матча 28-го тура чемпионата Латвии по футболу против "Валмиеры" не был удовлетворен работой мальчика, который подает мячи, поэтому пожелал смерти его матери. Позже голкиперу сборной пришлось публично извиняться.
Видеофрагмент с первого дня правления нового короля Великобритании Карла III стал хитом социальных сетей.
68-летняя Лайма Вайкуле не скрывает, что выступление на стадионе "Даугава" в рамках концерта, посвященного творчеству Раймонда Паулса, было последним для нее в этом году, пишет издание Privātā Dzīve.
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