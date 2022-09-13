Литва запрещает въезд для россиян с 19 сентября

68 голосами "за", 5 "против" и 26 "воздержавшихся" Сейм Литвы во вторник, 13 сентября, поддержал продление чрезвычайного положения до 16 декабря, но действовать оно будет только в регионах Литвы, граничащих с Россией и Беларусью. В настоящее время чрезвычайное положение, установленное на всей территории страны, действует до 15 сентября.

С 19 сентября, когда в Литве вступит в силу запрет на въезд для граждан России, чрезвычайное положение будет распространяться и на пункты пограничного контроля вне приграничной зоны, например, в аэропортах Вильнюса и Каунаса и на Вильнюсском железнодорожном вокзале.

В соответствии с решением Литвы, Латвии, Эстонии и Польши не допускать граждан России в эти страны, с 19 сентября Пограничная служба Литвы будет уполномочена гарантировать, что только те российские граждане, которые соответствуют критериям, установленным Литовским правительством, смогут пересечь внешнюю границу Литвы и Европейского Союза.