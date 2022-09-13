Литва до середины декабря продлила чрезвычайное положение, введенное в связи с вторжением России в Украину, и с 19 сентября вводит запрет на въезд в страну для граждан России.
Литва запрещает въезд для россиян с 19 сентября
68 голосами "за", 5 "против" и 26 "воздержавшихся" Сейм Литвы во вторник, 13 сентября, поддержал продление чрезвычайного положения до 16 декабря, но действовать оно будет только в регионах Литвы, граничащих с Россией и Беларусью. В настоящее время чрезвычайное положение, установленное на всей территории страны, действует до 15 сентября.
С 19 сентября, когда в Литве вступит в силу запрет на въезд для граждан России, чрезвычайное положение будет распространяться и на пункты пограничного контроля вне приграничной зоны, например, в аэропортах Вильнюса и Каунаса и на Вильнюсском железнодорожном вокзале.
В соответствии с решением Литвы, Латвии, Эстонии и Польши не допускать граждан России в эти страны, с 19 сентября Пограничная служба Литвы будет уполномочена гарантировать, что только те российские граждане, которые соответствуют критериям, установленным Литовским правительством, смогут пересечь внешнюю границу Литвы и Европейского Союза.
На прошлой неделе страны Балтии и Польша договорились о том, что поездка в Евросоюз - это привилегия, а не право человека, и недопустимо, чтобы граждане страны-агрессора могли свободно приезжать в Европу, пока ее солдаты мучают и убивают мирных жителей Украины.
Принято решение, что каждая страна в индивидуальном порядке до 19 сентября будет устанавливать временные национальные ограничения, запрещающие въезд граждан России в Шенгенскую зону с туристическими, культурными, спортивными и деловыми целями.
В Литве это решение реализуется распоряжением о чрезвычайной ситуации.
Въезд в Литву будет разрешен только гражданам России, которые считаются диссидентами, борцами за свободу, независимыми журналистами и другими людьми из гуманитарных соображений, а также членам их семей. Также въезд будет разрешен по гуманитарным причинам, членам семей граждан ЕС, морякам, лицам, направляющимся в Калининградскую область, а также обладателям долгосрочной визы категории D.
В Литве чрезвычайное положение было установлено 24 февраля, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. В июне оно было продлено до середины сентября.
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