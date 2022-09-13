Война на Украине привела к значительному ухудшению военного потенциала России, ослабив способность ее армии выстоять в случае возможной конфронтации с силами НАТО, говорится в ежедневном отчете Министерства обороны Великобритании о ситуации в Украине.
Великобритания: Россия потеряла возможность выстоять в случае конфликта с НАТО
Британские эксперты подчеркивают, что на восстановление военного потенциала России уйдут годы.
В сообщении министерства указывается, что 1-я гвардейская танковая армия России, входящая в Западный район боевых действий, понесла большие потери в начале вторжения и полностью не восстановлена.
После контрнаступления украинской армии в районе Харькова в сентябре остатки 1-й гвардейской танковой армии были выведены из района Харькова.
1-я гвардейская танковая армия - одно из элитных подразделений Вооруженных Сил России, в обязанности которого входит защита Москвы в случае нападения НАТО.
Вторжение в Украину значительно ослабило как эту танковую армию, так и многие другие подразделения Западного военного округа РФ, тем самым существенно подорвав военный потенциал России.
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