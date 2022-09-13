Вечером 13 сентября на перекрестке бульвара Райниса улицы Кришьяниса Барона в Риге произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого было нарушено движение транспорта, сообщает Rīgas satiksme.
Фото ⟩ ДТП на бульваре Райниса: нарушено движение общественного транспорта
ДТП на бульваре Райниса: нарушено движение общественного транспорта
Klasika. Kustība stāv (pilnībā) stundu, nekas netraucē apbraukt pa blakus ielām, bet tā vietā milzīga kaudze sabiedriskā maršrutu stundu nebūs nekur Rīgā, jo viss maršruts, arī autobusu, stāv uz Raiņa.— Kārlis Krūmiņš 🇺🇦🏳️🌈 (@KaarlisKK) September 13, 2022
Nez kādus dievus ir jālūdz, lai @Rigassatiksme_ nebūtu po par cilvēkiem. pic.twitter.com/dUlCIxgRHI
По сообщению предприятия, движение всех троллейбусов и автобусов, следующих по бульвару Райниса в сторону центра, нарушено.
Пользователи социальных сетей также сообщили о пробке, возникшей в результате аварии.
Новость обновляется.
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