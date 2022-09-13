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Фото ⟩ ДТП на бульваре Райниса: нарушено движение общественного транспорта

rus.tvnet.lv
ДТП на бульваре Райниса: нарушено движение общественного транспорта
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Вечером 13 сентября на перекрестке бульвара Райниса улицы Кришьяниса Барона в Риге произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого было нарушено движение транспорта, сообщает Rīgas satiksme.

По сообщению предприятия, движение всех троллейбусов и автобусов, следующих по бульвару Райниса в сторону центра, нарушено.

Пользователи социальных сетей также сообщили о пробке, возникшей в результате аварии.

Новость обновляется.

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