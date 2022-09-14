"Не могла открыть челюсть" - в Елгаве жестоко избита девочка

В воскресенье, 11 сентября, 15-летняя девушка ногами сильно ударила девочку помладше, которая не пыталась защищаться. Она только закрыла рот руками, чтобы не были выбиты зубы.

Драка произошла во дворе на улице Лиелас. Мать пострадавшей узнала о случившемся всего два часа спустя, когда дочь с избитым лицом пришла домой.

Мама говорит, что девочка не могла говорить и была расстроена. Ее лицо опухло, челюсть нельзя было открыть, поэтому она поспешила в медицинское учреждение и вызвала полицию.

"Здесь невинный ребенок был сделан виновным, потому что кто-то сказал кому-то, что моя дочь что-то сказала", - объясняет Лаура.

Она считает, что внутренний мир и вера в лучшее дочери разрушились. Лаура отмечает, что девочки не были знакомы друг с другом.

Полиция выяснила личность нападавшего и все обстоятельства дела. В связи с произошедшим начат процесс административного нарушения, а также судебная экспертиза. Решение о наказании примет Административная комиссия.