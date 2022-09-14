Ср, 14.09.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

"Не могла открыть челюсть" - в Елгаве жестоко избита девочка

rus.tvnet.lv
"Не могла открыть челюсть" - в Елгаве жестоко избита девочка
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
В Елгаве жестоко избита девочка.
В Елгаве жестоко избита девочка. Фото: Ekrānuzņēmums no video

Некая 12-летняя девочка в Елгаве была жестоко избита. Девушка, старше ее на три года, ударила девочку ногами и попыталась ударить по лицу. Мать пострадавшей указывает, что девочки не были знакомы, сообщает передача Degpunktā.

В воскресенье, 11 сентября, 15-летняя девушка ногами сильно ударила девочку помладше, которая не пыталась защищаться. Она только закрыла рот руками, чтобы не были выбиты зубы.

Драка произошла во дворе на улице Лиелас. Мать пострадавшей узнала о случившемся всего два часа спустя, когда дочь с избитым лицом пришла домой.

Мама говорит, что девочка не могла говорить и была расстроена. Ее лицо опухло, челюсть нельзя было открыть, поэтому она поспешила в медицинское учреждение и вызвала полицию.

"Здесь невинный ребенок был сделан виновным, потому что кто-то сказал кому-то, что моя дочь что-то сказала", - объясняет Лаура.

Она считает, что внутренний мир и вера в лучшее дочери разрушились. Лаура отмечает, что девочки не были знакомы друг с другом.

Полиция выяснила личность нападавшего и все обстоятельства дела. В связи с произошедшим начат процесс административного нарушения, а также судебная экспертиза. Решение о наказании примет Административная комиссия.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх