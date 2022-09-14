Опрос: большинство латвийцев хочет видеть в Сейме абсолютно новых людей

В середине августа, за полтора месяца до выборов в 14-й Сейм, жителей попросили выбрать, кого бы они предпочли увидеть во власти после следующих парламентских выборов - существующие партии и политиков или совершенно новых людей.

Большинство, или 66% опрошенных, считают, что было бы лучше, если бы к власти пришли совершенно новые люди. Этот показатель практически не изменился ни в течение года, ни в период созыва 13-го Сейма, когда он колебался в пределах 64-68%.

15% населения хотели бы, чтобы у власти остались правящие ныне партии, что всего на один процентный пункт больше, чем за год до выборов в 14-й Сейм.

Между тем каждый пятый, или 20% опрошенных не смогли выразить конкретного мнения по этому вопросу.