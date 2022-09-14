Кариньш: назвал предложение учителям щедрым; Ванага с ним несогласна

Оценивая достигнутое в коалиции и предложенное педагогам решение по сбалансированию нагрузки педагогов, Ванага сказал, что недопустимо, что предложение не распространяется на абсолютно всех работников образования.

"Эта проблема затрагивает всех педагогов. В настоящее время абсолютно ничего не предлагается 20 000 педагогам - педагогам дошкольного образования, педагогам по интересов, а также педагогам профессионального образования", - сказала Ванага.

Председатель LIZDA отметила, что приемлемое предложение было бы таким, которое обеспечило бы сбалансированную рабочую нагрузку, оплатив все обязанности, которые до сих пор не были оплачены. Текущее предложение означает, что оплата за час не изменится - оно будет таким же, какое находится в силе с сентября.

Переговоры между LIZDA и правительством о графике повышения оплаты труда будут продолжены, так как в этой сфере не достигнут результат. "Мы хотим услышать решения, а не отговорки, того, какой будет юридическая рамка, чтобы с сентября был документ, предусматривающий повышение зарплаты", - сказала Ванага.

LIZDA важно, чтобы на этой неделе решения были приняты в правительстве, так как "важно, чтобы были юридические документы, а не устные обещания, чего уже было много".

Как сообщалось, премьер-министр Кришьянис Кариньш и министр образования и науки Анита Муйжниеце сегодня продолжат переговоры с представителями LIZDA, чтобы найти решение по требованиям забастовки в отношении заработной платы и нагрузки педагогов.