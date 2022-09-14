За последние сутки в Латвии зарегистрирован 1731 новый случай Covid-19, скончались четыре человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За сутки выявлен 1731 новый случай Covid-19, скончались 4 человека
За сутки выявлен 1731 новый случай Covid-19, скончались 4 человека
Умершие входили в возрастную категорию от 50 до 99 лет:
- один человек - в возрасте от 50 до 59 лет;
- два человека - в возрасте от 80 до 89 лет;
- один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 610,4 случая на 100 тысяч населения.
Было проведено 6732 лабораторных теста на Covid-19, 25,7% из них оказались положительными.
С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 910 583 человек, умерли 5964 человека.
У большей части жителей с момента последней вакцинации прошло более 6 месяцев, в связи с чем необходима бустерная доза вакцины. Анализируя данные о заболеваемости Covid-19, по-прежнему можно сделать вывод, что вакцинация защищает от тяжелого течения болезни и смерти.
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