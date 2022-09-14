За сутки выявлен 1731 новый случай Covid-19, скончались 4 человека

Умершие входили в возрастную категорию от 50 до 99 лет:

один человек - в возрасте от 50 до 59 лет;

два человека - в возрасте от 80 до 89 лет;

один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 610,4 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 6732 лабораторных теста на Covid-19, 25,7% из них оказались положительными.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 910 583 человек, умерли 5964 человека.

У большей части жителей с момента последней вакцинации прошло более 6 месяцев, в связи с чем необходима бустерная доза вакцины. Анализируя данные о заболеваемости Covid-19, по-прежнему можно сделать вывод, что вакцинация защищает от тяжелого течения болезни и смерти.