Из-за санкций против России в банках Латвии заморожено 80 млн евро

"Можно сказать, что 80 миллионов евро - это то, на чем финансовый сектор закрепился. Особых изменений в этих цифрах за несколько месяцев не произошло", - отметила Пургайле.

По ее информации, выявлено шесть физических лиц, непосредственно подпадающих под санкции, и 35 юридических лиц, которые непосредственно не включены в санкционные списки, однако в этих юридических лицах установлены права собственности или контроля подсанкционных лиц, поэтому активы и ценные бумаги этих лиц заморожены.

Глава КРФК прогнозирует, что указанные цифры вряд ли существенно изменятся, если санкции не будут расширены.

При этом Пургайле подчеркнула, что в настоящее время банки очень активно анализируют данные, чтобы определить, не обходятся ли санкции за счет привлечения других стран-посредников и создания платежных цепочек.

"Мы наблюдаем, что увеличился отток денег в такие страны, как Казахстан, Узбекистан, Турция. Поэтому мы очень усердно анализируем данные, просим разъяснений и делаем выводы", - отметила глава КРФК.

Она также подчеркнула, что в настоящее время в финансовом секторе есть хорошее понимание и способность анализировать денежные потоки и делать выводы. "Я думаю, мы можем быть вполне уверены, что если кто-то попытается обойти эти санкции, рано или поздно он будет найден", - сказала Пургайле.