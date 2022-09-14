Неизвестные ограбили дом футболиста немецкой "Баварии" Томаса Мюллера во время матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против испанской "Барселоны", сообщает Focus Online.
"Подарок" на день рождения. Дом Мюллера ограбили во время матча с "Барсой"
По информации источника, злоумышленники украли наличные, драгоценности и прочие ценные вещи. Ущерб оценивается в шестизначную сумму. Полиция не обнаружила следов грабителей. На данный момент ведётся расследование преступления.
Мюллер, которому во вторник исполнилось 33 года, узнал об ограблении сразу после матча и быстро отправился домой.
Напомним, "Бавария" обыграла "Барселону" со счётом 2:0. "Бавария" в пятый раз подряд обыграла "Барселону", а разница голов в пяти последних матчах - 19:4. Последняя победа "Барсы" над баварцами состоялась в мае 2015 года.
После двух туров мюнхенцы набрали 6 очков и занимают первое место в группе "С". "Барселона" и "Интер" имею по 3 очка, а "Виктория" пока очков не набрала.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!