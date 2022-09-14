"Подарок" на день рождения. Дом Мюллера ограбили во время матча с "Барсой"

По информации источника, злоумышленники украли наличные, драгоценности и прочие ценные вещи. Ущерб оценивается в шестизначную сумму. Полиция не обнаружила следов грабителей. На данный момент ведётся расследование преступления.

Мюллер, которому во вторник исполнилось 33 года, узнал об ограблении сразу после матча и быстро отправился домой.

Напомним, "Бавария" обыграла "Барселону" со счётом 2:0. "Бавария" в пятый раз подряд обыграла "Барселону", а разница голов в пяти последних матчах - 19:4. Последняя победа "Барсы" над баварцами состоялась в мае 2015 года.

После двух туров мюнхенцы набрали 6 очков и занимают первое место в группе "С". "Барселона" и "Интер" имею по 3 очка, а "Виктория" пока очков не набрала.