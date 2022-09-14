Кариньш: в нынешней ситуации возрастает важность проекта Rail Baltica

Премьер-министр выразил мнение, что при реализации проекта Rail Baltica, помимо пассажирских и грузовых перевозок, в будущем следует учитывать использование железных дорог в военных целях, что откроет возможности для использования в реализации проекта финансирования Европейского союза (ЕС), которое специально выделено на развитие военной мобильности.

В ходе встречи Кариньш и Траутмане обсудили ход реализации проекта Rail Baltica и его координацию между участвующими странами-членами ЕС, особенно Латвией, Литвой и Эстонией, а также поддержку ЕС и доступное финансирование.

Уже сообщалось, что проект Rail Baltica предусматривает строительство железнодорожной линии с колеей европейского стандарта от Таллина до границы Литвы и Польши, которая позволит связать страны Балтии с другими европейскими странами по железной дороге.