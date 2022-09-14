Даугавлписская дума обязалась демонтировать советские памятники

Как следует из части первой статьи 8 Закона "О запрещении экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режим, и их демонтаже на территории Латвийской Республики", демонтаж объектов, указанных в статье 4 настоящего закона, финансируется в равной степени государством и местными органами власти. При этом обязательство самоуправления финансово участвовать в демонтаже подчинено тому, что предусмотрено в части второй статьи 8, а именно, что демонтаж объектов, указанных в статье 4 настоящего закона, финансируется в первую очередь за счет средств, пожертвованных физическими и юридическими лицами для этой цели, если таковые имеются.

Таким образом, с точки зрения КС, законодатель предусмотрел, что все предварительное финансирование демонтажа объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, будет осуществляться за счет пожертвований. После того, как пожертвования будут израсходованы, муниципалитет и государство в равной степени участвуют в финансировании демонтажа, то есть только в случае, если пожертвованных средств недостаточно, государство и муниципалитет должны профинансировать оставшуюся часть работ на собственные средства.

В иске указано, что в Даугавпилсе невозможно привлечь средства частных лиц для демонтажа памятников, но нет обоснований этого утверждения, а также не говорится о том, предпринимались ли действия по привлечению таких средств, отмечает КС. Таким образом, в иске не обосновано, почему установленный в части первой статьи 8 закона порядок финансирования демонтажа объектов нарушает права городской думы.

С учетом вышеизложенного, иск не соответствует требованиям пункта 4 части 1 статьи 18 и части 1 статьи 19 Закона о КС, констатировал суд.

Решение Конституционного суда обжалованию не подлежит.