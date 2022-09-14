Даугавпилсская дума обязалась демонтировать в городе объекты, прославляющие советский режим, в установленный законом срок. Об этом свидетельствует письмо, которое получило от Даугавпилсской думы Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM).
Даугавлписская дума обязалась демонтировать советские памятники
Как сообщили в VARAM агентству LETA, после длительного общения министерство получило график демонтажа памятников в Даугавпилсском самоуправлении, который предусматривает демонтаж памятников к установленному законом сроку - 15 ноября.
Министерство напоминает, что закон "О запрете экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвийской Республики" обязывает самоуправления демонтировать объекты, прославляющие советский и нацистский режимы, на территории Латвии не позднее чем 15 ноября. В целях обеспечения своевременного выполнения требований закона 21 июля VARAM предложил всем муниципалитетам подготовить график сроков демонтажа и подать его до 5 августа. Планы представили все 42 самоуправления, кроме Даугавпилса.
"Председатель должен применять закон с первого дня, подобно тому, как это сделали другие самоуправления, а не ждать вмешательства министра или министерства для выполнения положений закона. Самоуправление не сочло важным предоставить план демонтажа в срок, установленный министерством, и отреагировало только после повторных призывов. Наконец-то мы получили письмо от Даугавпилсского самоуправления с разъяснениями и планом действий. Министерство продолжит следить за фактическим демонтажем и тем, как цели будут достигнуты", - заявил министр охраны среды и регионального развития Артур Том Плешс.
Как сообщалось, Даугавпилсской городской думе не удалось остановить демонтаж указанных объектов решением Конституционного суда (КС), поскольку суд отказался возбудить дело по заявлению Даугавпилсской городской думы, которым она оспаривала обязанность демонтировать объекты, прославляющие тоталитарные режимы.
КС отказался возбудить дело по иску Даугавпилсской думы об обязанности демонтировать советские памятники
Конституционный суд (КС) принял решение отказать в возбуждении дела по заявлению Даугавпилсской городской думы, которым она оспаривала обязанность демонтировать объекты, прославляющие тоталитарные режимы, сообщили агентству LETA в суде.
По мнению Даугавпилсской думы, оспариваемыми нормами законодатель вмешался в автономные функции самоуправления, предусмотренные законом о самоуправлениях - заботиться о благоустройстве своей территории.
В иске приводились мнения самого КС и юристов о содержании принципа самоуправлений и выполнении автономных функций, а также высказывалось общее мнение о том, что решение вопросов о памятниках, прославляющих советский и нацистский режимы, которые расположены в муниципальных парках, скверах и на улицах, является автономной функцией самоуправления.
Однако, по мнению КС, в иске не обосновано, почему вопрос о демонтаже объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, влияет на выполнение автономной функции самоуправления - заботиться о благоустройстве своей территории.
Также в иске говорилось, что оспариваемые нормы не позволяют городской думе принимать решения об использовании своих финансовых ресурсов. Законодатель, ставя перед муниципалитетом новую задачу, должен предусмотреть достаточное финансирование для выполнения этой задачи. Этого сделано не было, а значит принцип самоуправлений был нарушен.
Как следует из части первой статьи 8 Закона "О запрещении экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режим, и их демонтаже на территории Латвийской Республики", демонтаж объектов, указанных в статье 4 настоящего закона, финансируется в равной степени государством и местными органами власти. При этом обязательство самоуправления финансово участвовать в демонтаже подчинено тому, что предусмотрено в части второй статьи 8, а именно, что демонтаж объектов, указанных в статье 4 настоящего закона, финансируется в первую очередь за счет средств, пожертвованных физическими и юридическими лицами для этой цели, если таковые имеются.
Таким образом, с точки зрения КС, законодатель предусмотрел, что все предварительное финансирование демонтажа объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, будет осуществляться за счет пожертвований. После того, как пожертвования будут израсходованы, муниципалитет и государство в равной степени участвуют в финансировании демонтажа, то есть только в случае, если пожертвованных средств недостаточно, государство и муниципалитет должны профинансировать оставшуюся часть работ на собственные средства.
В иске указано, что в Даугавпилсе невозможно привлечь средства частных лиц для демонтажа памятников, но нет обоснований этого утверждения, а также не говорится о том, предпринимались ли действия по привлечению таких средств, отмечает КС. Таким образом, в иске не обосновано, почему установленный в части первой статьи 8 закона порядок финансирования демонтажа объектов нарушает права городской думы.
С учетом вышеизложенного, иск не соответствует требованиям пункта 4 части 1 статьи 18 и части 1 статьи 19 Закона о КС, констатировал суд.
Решение Конституционного суда обжалованию не подлежит.
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