С наступлением относительно прохладной погоды в некоторых домах Даугавпилса по просьбе жителей уже подключили отопление, сообщили агентству LETA в самоуправлении.
В Даугавпилсе в отдельных домах уже включили отопление
Сообщается, что коммунальные службы Даугавпилса полностью готовы к новому отопительному сезону.
В Даугавпилсском квартирно-коммунальном предприятии сообщили, что начало отопительного сезона зависит от погодных условий, а также от пожеланий и возможностей жильцов и управляющих. Исторически отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура воздуха опускается ниже +8 градусов. Однако те дома, которые хотят подключить отопление раньше, могут обратиться за услугой, подав письменное заявление домоуправу.
Городские школы и дошкольные образовательные учреждения будут подключены к отоплению по заявлению руководителя конкретного образовательного учреждения.
С 27 декабря 2021 года на административной территории города Даугавпилс объявлен локальный энергетический кризис второго уровня, который пока не отменен.
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