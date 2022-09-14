В Даугавпилсе в отдельных домах уже включили отопление

В Даугавпилсском квартирно-коммунальном предприятии сообщили, что начало отопительного сезона зависит от погодных условий, а также от пожеланий и возможностей жильцов и управляющих. Исторически отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура воздуха опускается ниже +8 градусов. Однако те дома, которые хотят подключить отопление раньше, могут обратиться за услугой, подав письменное заявление домоуправу.