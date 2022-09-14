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В Даугавпилсе в отдельных домах уже включили отопление

rus.tvnet.lv/LETA
В Даугавпилсе в отдельных домах уже включили отопление
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Фото: Shutterstock

С наступлением относительно прохладной погоды в некоторых домах Даугавпилса по просьбе жителей уже подключили отопление, сообщили агентству LETA в самоуправлении.

Сообщается, что коммунальные службы Даугавпилса полностью готовы к новому отопительному сезону.

В Даугавпилсском квартирно-коммунальном предприятии сообщили, что начало отопительного сезона зависит от погодных условий, а также от пожеланий и возможностей жильцов и управляющих. Исторически отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура воздуха опускается ниже +8 градусов. Однако те дома, которые хотят подключить отопление раньше, могут обратиться за услугой, подав письменное заявление домоуправу.

Городские школы и дошкольные образовательные учреждения будут подключены к отоплению по заявлению руководителя конкретного образовательного учреждения.

С 27 декабря 2021 года на административной территории города Даугавпилс объявлен локальный энергетический кризис второго уровня, который пока не отменен.

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