В Плявниеках 62-летняя женщина на пешеходном переходе сбила двух человек

Прибыв на место происшествия, стражи порядка обнаружили одного мужчину лежащим на пешеходном переходе, он находился в сознании и пояснил, что испытывает невероятную боль, поэтому не может пошевелиться. В свою очередь второй человек находился на проезжей части в нескольких метрах от пешеходного перехода без сознания и с пробитой головой.

На месте происшествия находилась и 62-летняя женщина-водитель автомобиля.

Пострадавшие лежали на дороги без движения, пока не прибыли бригады Службы неотложной медицинской помощи. В свою очередь сотрудники муниципальной полиции продолжали работу на месте происшествия, ограничив движение в определенном направлении.

Вскоре на место происшествия прибыла и Госполиция, которая переняла работу для проведения дальнейших процессуальных действий.

Пострадавшие были госпитализированы.

На месте событий нашлись и несколько очевидцев, которые были готовы предоставить ценную для следствия информацию.