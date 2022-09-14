Во вторник, 13 сентября, незадолго до 20:30, во время патрулирования в Плявниеках сотрудников муниципальной полиции Риги (RPP) остановил водитель автомобиля, который рассказал, что на находящемся неподалеку пешеходном переходе сбиты два человека, сообщили RUS TVNET в RPP.
В Плявниеках 62-летняя женщина на пешеходном переходе сбила двух человек
Прибыв на место происшествия, стражи порядка обнаружили одного мужчину лежащим на пешеходном переходе, он находился в сознании и пояснил, что испытывает невероятную боль, поэтому не может пошевелиться. В свою очередь второй человек находился на проезжей части в нескольких метрах от пешеходного перехода без сознания и с пробитой головой.
На месте происшествия находилась и 62-летняя женщина-водитель автомобиля.
Пострадавшие лежали на дороги без движения, пока не прибыли бригады Службы неотложной медицинской помощи. В свою очередь сотрудники муниципальной полиции продолжали работу на месте происшествия, ограничив движение в определенном направлении.
Вскоре на место происшествия прибыла и Госполиция, которая переняла работу для проведения дальнейших процессуальных действий.
Пострадавшие были госпитализированы.
На месте событий нашлись и несколько очевидцев, которые были готовы предоставить ценную для следствия информацию.
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