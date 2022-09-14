Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA) в четверг, 15 сентября, продолжит переговоры с коалиционными партиями, чтобы договориться о том, как можно разделить предложенное правительством дополнительное финансирование педагогам, в среду на пресс-конференции заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Быть ли забастовке учителей? Переговоры между правительством и LIZDA продолжатся в четверг
Он указал, что подготовленное Министерством образования и науки предложение о выделении 56,5 миллионов евро педагогам и более 3,5 миллионов для приобретения учебным материалов нужно понимать в контексте - если удастся договориться с представителями LIZDA о выделении этого финансирования, то это будет исторически крупнейшим увеличением финансирования учителей в течение одного года.
Глава LIZDA Инга Ванага Указала, что этим вечером состоится внеочередное заседание совета LIZDA, после которого профсоюз официально сможет выразить свое мнение по поводу данного предложения.
Соответственно, вечером станет известно, выразит ли LIZDA поддержку предложению, или же отклонит его, и забастовка педагогов на следующей неделе все-таки состоится.
Уже сообщалось, что во вторник по просьбе LIZDA был сделан перерыв в переговорах, чтобы профсоюз мог ознакомиться с предложением, подготовленным Министерством образования и науки (МОН) в преддверии объявленной 19 сентября забастовки педагогов.
Между тем глава LIZDA Инга Ванага заявила, что предложение МОН распространяется только на учителей общеобразовательных школ, а профсоюз выставил требования для всех групп педагогов.
В ответ Муйжниеце подчеркнула, что именно общее образование больше всего пострадало от пандемии Covid-19 и введения нового содержания образования, поэтому основное внимание в настоящее время направлено на этот уровень образования.
Кариньш сообщил, что коалиция договорилась о 60,2 млн евро, из которых 3,7 млн евро будут выделены из программы государственного бюджета "Средства на непредвиденные случаи", чтобы обеспечить более быструю и эффективную доступность учебных материалов для педагогов.
Дополнительное финансирование государственного бюджета в размере 56,5 млн евро также планируется направить на выравнивание нагрузки педагогов с 1 января 2023 года. Как пояснил Кариньш, это финансирование будет обеспечено за счет перераспределения бюджета или в процессе разработки бюджета следующего года.
Хотя Кариньш заявил, что нынешнее правительство не может окончательно принять решение о следующем бюджете, он подчеркнул, что коалиционные партии полны решимости выполнить свое обещание и после выборов повысить заработную плату учителей.
В среду, продолжая переговоры с Кариньшем, совет LIZDA решил запросить дополнительное финансирование для воспитателей дошкольного и других ступеней образования.
Во вторник в интервью программе Латвийского телевидения "Панорама" Ванага заявила, что для профсоюза важны все педагоги и сбалансированная рабочая нагрузка для всех педагогов, поэтому совет LIZDA решил обратиться к правительству с просьбой о дополнительном финансировании, чтобы выровнять рабочую нагрузку для всех группы педагогов.
Ванага выразила надежду, что в ходе переговоров будет найден компромисс. Пока запланированная на 19 сентября забастовка не отменяется.
Профсоюз также повторит просьбу о принятии такого решения, которое сделает график повышения заработной платы педагогов обязательным для следующего правительства.
Ранее сообщалось, что коалиция предлагает с 1 января 2023 года повысить минимальную заработную плату учителей с 900 до 1200 евро за 40-часовую ставку, включающую в себя и работу вне уроков. Педагогам будет предложен переход на уже существующую на практике 40-часовую рабочую неделю.
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