Быть ли забастовке учителей? Переговоры между правительством и LIZDA продолжатся в четверг

Кариньш сообщил, что коалиция договорилась о 60,2 млн евро, из которых 3,7 млн евро будут выделены из программы государственного бюджета "Средства на непредвиденные случаи", чтобы обеспечить более быструю и эффективную доступность учебных материалов для педагогов.

Дополнительное финансирование государственного бюджета в размере 56,5 млн евро также планируется направить на выравнивание нагрузки педагогов с 1 января 2023 года. Как пояснил Кариньш, это финансирование будет обеспечено за счет перераспределения бюджета или в процессе разработки бюджета следующего года.

Хотя Кариньш заявил, что нынешнее правительство не может окончательно принять решение о следующем бюджете, он подчеркнул, что коалиционные партии полны решимости выполнить свое обещание и после выборов повысить заработную плату учителей.

В среду, продолжая переговоры с Кариньшем, совет LIZDA решил запросить дополнительное финансирование для воспитателей дошкольного и других ступеней образования.

Во вторник в интервью программе Латвийского телевидения "Панорама" Ванага заявила, что для профсоюза важны все педагоги и сбалансированная рабочая нагрузка для всех педагогов, поэтому совет LIZDA решил обратиться к правительству с просьбой о дополнительном финансировании, чтобы выровнять рабочую нагрузку для всех группы педагогов.

Ванага выразила надежду, что в ходе переговоров будет найден компромисс. Пока запланированная на 19 сентября забастовка не отменяется.

Профсоюз также повторит просьбу о принятии такого решения, которое сделает график повышения заработной платы педагогов обязательным для следующего правительства.

Ранее сообщалось, что коалиция предлагает с 1 января 2023 года повысить минимальную заработную плату учителей с 900 до 1200 евро за 40-часовую ставку, включающую в себя и работу вне уроков. Педагогам будет предложен переход на уже существующую на практике 40-часовую рабочую неделю.