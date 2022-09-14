Совет Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) на внеочередном заседании вечером в среду решил все-таки начать 19 сентября бессрочную забастовку педагогов и не принимать выдвинутое Министерством образования и науки предложение, заявила агентству LETA руководитель LIZDA Инга Ванага.
Профсоюз принял решение: бессрочная забастовка педагогов состоится
Она указала, что забастовка состоится, так как не было достигнуто соразмерных компромиссов, и LIZDA считает, что предложение правительства направлено на раскол в рядах педагогов - решение не было предложено всем группам педагогов.
"По поводу рабочих ставок учителей LIZDA пыталась найти решение еще с 2016 года, и эти решения можно было принять быстрее, в том числе и до пикетов, и до начала процедуры забастовки", - сказала Ванага.
Она указала, что LIZDA будет следить за дальнейшим развитием событий и не исключает возможности созыва внеочередного заседания, на котором будет принято решение о дальнейших действиях.
"Мы не можем смириться с разработанным Минобразования предложением, которое включает в себя только часть педагогов. Конечно, фискальное предложение заманчивое, однако у этой ситуации есть несколько моментов риска, в том числе возможен хаос, который может возникнуть, если педагоги дошкольных учреждений предпочтут уйти работать в начальные школы, или педагоги профессионального образования или образования по интересам предпочтут работу во всеобщих образовательных учреждениях", - сказала Ванага.
В то же время она указала, что все возможные риски предложения министерства оценены не были, так как их слишком много.
"Нам важна солидарность и общая позиция. В данный момент выдвинуты требования по конкретным вопросам, и внезапно переключаться на другие вопросы профсоюзу недопустимо", - сказала Ванага.
Напомним, LIZDA продолжит переговоры с коалиционными партиями в четверг, 15 сентября, чтобы договориться о том, как распределить дополнительное финансирование, предложенное правительством работникам образования, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш на пресс-конференции в среду после встречи с представителями профсоюза.
Кариньш отметил, что подготовленное Министерством образования и науки (МОН) предложение о выделении 56,5 млн евро педагогам и более 3,5 млн евро на приобретение учебных материалов, если с представителями LIZDA удастся договориться, будет самым большим увеличением финансирования в истории для учителей за один год.
Глава LIZDA Инга Ванага заявила, что сегодня вечером состоится внеочередное заседание совета LIZDA, после которого профсоюз официально сможет высказать свое мнение по предложению.
Как заявила Ванага на пресс-конференции,
в профсоюзе много воспитателей дошкольных учреждений, подавших заявки на участие в забастовке, но профсоюз после предложения МОН не может обещать им никаких улучшений.
Ранее Ванага уже говорила, что предложение министерства распространяется только на учителей общеобразовательных школ, а LIZDA выставил требования для всех групп учителей.
На это министр образования и науки Анита Муйжниеце ответила, что именно общее образование сильнее всего пострадало от пандемии Covid-19 и введения нового содержания образования.
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