Профсоюз принял решение: бессрочная забастовка педагогов состоится

Она указала, что забастовка состоится, так как не было достигнуто соразмерных компромиссов, и LIZDA считает, что предложение правительства направлено на раскол в рядах педагогов - решение не было предложено всем группам педагогов.

"По поводу рабочих ставок учителей LIZDA пыталась найти решение еще с 2016 года, и эти решения можно было принять быстрее, в том числе и до пикетов, и до начала процедуры забастовки", - сказала Ванага.

Она указала, что LIZDA будет следить за дальнейшим развитием событий и не исключает возможности созыва внеочередного заседания, на котором будет принято решение о дальнейших действиях.

"Мы не можем смириться с разработанным Минобразования предложением, которое включает в себя только часть педагогов. Конечно, фискальное предложение заманчивое, однако у этой ситуации есть несколько моментов риска, в том числе возможен хаос, который может возникнуть, если педагоги дошкольных учреждений предпочтут уйти работать в начальные школы, или педагоги профессионального образования или образования по интересам предпочтут работу во всеобщих образовательных учреждениях", - сказала Ванага.