Бывший игрок сборной Латвии дисквалифицирован на два года

Как отмечает ЛФФ, дисквалификация была присуждена после рассмотрения возможного участия футболиста в попытках повлиять на результаты матчей.

В своём заявлении ЛФФ поблагодарила "Даугавпилс" за сотрудничество в выяснении обстоятельств дела, отметив, что не имеет претензий и подозрений к клубу в связи с возможным влиянием на результаты матчей.

36-летний Кряуклис начинал карьеру в родной "Илуксте", а в 2002 году перешёл в "Динабург" из Даугавпилса. Затем футболист представлял цвета "Вентспилса", лиепайского "Металлурга", юрмальского "Спартака" и РФШ.

За плечами Кряуклиса также выступления за границей - в Азербайджане, ЮАР, Малайзии и Китае.

Перед началом этого сезона защитник вернулся в Латвию и в составе "Даугавпилса" успел провести 16 матчей, не отметившись результативными действиями.

В составе национальной сборной Кряуклис выступал с 2009 по 2012 год. В активе защитника 22 матча.