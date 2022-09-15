Бывший защитник сборной Латвии и игрок клуба "Даугавпилс" Ритус Кряуклис дисквалифицирован на два года. Об этом сообщает Латвийская федерация футбола (ЛФФ).
Бывший игрок сборной Латвии дисквалифицирован на два года
Как отмечает ЛФФ, дисквалификация была присуждена после рассмотрения возможного участия футболиста в попытках повлиять на результаты матчей.
В своём заявлении ЛФФ поблагодарила "Даугавпилс" за сотрудничество в выяснении обстоятельств дела, отметив, что не имеет претензий и подозрений к клубу в связи с возможным влиянием на результаты матчей.
36-летний Кряуклис начинал карьеру в родной "Илуксте", а в 2002 году перешёл в "Динабург" из Даугавпилса. Затем футболист представлял цвета "Вентспилса", лиепайского "Металлурга", юрмальского "Спартака" и РФШ.
За плечами Кряуклиса также выступления за границей - в Азербайджане, ЮАР, Малайзии и Китае.
Перед началом этого сезона защитник вернулся в Латвию и в составе "Даугавпилса" успел провести 16 матчей, не отметившись результативными действиями.
В составе национальной сборной Кряуклис выступал с 2009 по 2012 год. В активе защитника 22 матча.
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