Профсоюз работников сферы образования и науки так и не договорился с правительством и принял решение о забастовке, в Украине продолжается война, а в студии RUS TVNET - предвыборные дебаты. Рассказываем о самом главном за среду, 14 сентября.
Главное за 14 сентября ⟩ Демонтаж памятников в Даугавпилсе, избиение девочки в Елгаве и прощание с королевой
Новости Латвии:
Стоило ли государству вмешиваться в борьбу с Covid-19 и что с пандемией делать в будущем? Забастовка учителей - действенный ли метод добиться повышения зарплаты? Почему российский газ в Латвию то поступает, то нет и возможно ли от него отказываться уже этой зимой? Об этом и не только говорим в эфире "Кто вам платит?/Дебаты" с представителями партии Айнара Шлесерса "Латвия на первом месте" и партии Алдиса Гобземса "Каждому и каждой".
В среду на заседании комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам было поддержано предложение Министерства здравоохранения об отказе от системы "двух корзин" в здравоохранении и предложение о том, чтобы здравоохранение в Латвии оплачивалось только задекларированным жителям.
Совет Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) на внеочередном заседании вечером в среду решил все-таки начать 19 сентября бессрочную забастовку педагогов и не принимать предложенное Министерством образования и науки предложение, заявила агентству LETA руководитель LIZDA Инга Ванага.
Даугавпилсская дума обязалась демонтировать в городе объекты, прославляющие советский режим, в установленный законом срок. Об этом свидетельствует письмо, которое получило от Даугавпилсской думы Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM).
Правительству, скорее всего, придется принять решение о расширении мер поддержки населения для преодоления энергетического кризиса, а средства на эти цели - занять, признал сегодня утром премьер-министр Кришьянис Кариньш в интервью программе LTV Rīta panorāma.
23 сентября в "Арена Рига" должен был пройти концерт группы "Би-2" с симфоническим оркестром. Мероприятие можно назвать многострадальным, потому что оно переносилось целых три (!) раза. 13 сентября на странице мероприятия в соцсетях появилось сообщение от организаторов, о том, что группа "Би-2" не сможет выступить в Риге в связи с принятием закона о запрете на въезд в Латвию.
В Елгаве была жестоко избита 12-летняя девочка. Подросток старше на три года пинала ее ногами и пыталась ударить по лицу. Мать пострадавшей указывает, что девочки не были знакомы, сообщает передача Degpunktā.
Часто можно услышать фразу "Зачем мне идти на выборы, если мой голос все равно ничего не изменит?". В противовес этому убеждению политолог Филипп Раевский считает, что фальсифицировать выборы в Латвии практически невозможно, а сотня голосов людей, которые не придут на выборы, может изменить баланс сил в парламенте.
За рубежом:
На минувшей неделе главными темами российских пропагандистских программ стали контрнаступление украинцев и Восточный экономический форум во Владивостоке, где выступил президент России Владимир Путин. Господствующий идеологический нарратив пытался убедить общественность в том, что успех украинцев на поле боя возможен только по одной причине - ведь против России воюет НАТО, также очень активно проводились параллели со Второй мировой войной и упоминались "заслуги" Сталина в борьбе с инакомыслящими.
Президент Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сегодня выступила в Европейском парламенте (ЕП) с ежегодной речью о положении дел в Европейском союзе (ЕС). После выступления последует дальнейшая дискуссия с депутатами ЕП.Она в начале своей речи подчеркнула, что еще никогда ранее Европейский парламент не обсуждал ситуацию в Европейском союзе, одновременно переживая войну на территории Европы.
Президент Украины Владимир Зеленский посетил недавно освобожденный от российских войск город Изюм в Харьковской области, где принял участие в церемонии поднятия флага Украины, сообщил в среду пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.
Вечером в среду, 14 сентября, гроб с телом королевы Елизаветы II отправился из Букингемского дворца в Вестминстер.
Украинская армия пополнилась сотнями единиц трофейной российской техники в Харьковской области, причем некоторые образцы Вооруженные силы РФ потеряли впервые в истории. Российское минобороны объяснило собственный уход "операцией по свертыванию и организованной переброске изюмско-балаклейской группировки войск" и серией "отвлекающих и демонстрационных мероприятий".
Интересное чтиво:
Король Великобритании Карл III снова в центре внимания пользователей социальных сетей, и снова речь идет о ручке. Сначала Карл III по ошибке написал не ту дату. Уточнив у помощника, какой сегодня день, он исправил ошибку. Затем он замечает, что из ручки вытекли чернила и испачкали его руку. После этого ручку тут же забирают и передают жене Карла III - королеве-консорту Камилле.
Спектакль 103-го сезона театра "Дайлес" открывается постановкой "Фаринелли и король", где на сцене появится искусственная лошадь стоимостью в 7000 евро, пишет издание Privatā Dzīve. Лошадь-марионетка, которая появится на сцене театра "Дайлес" в постановке Виестура Кайриша, создана в Южной Африке. Ее изготовил мастер Роджер Хили, который вот уже 30 лет известен в шоу-бизнесе своими куклами и марионетками из образов африканской фауны.
Из сои, кокоса, овса, миндаля и даже риса - вариантов замены коровьего молока множество. Однако насколько полезнее растительное молоко, и можно ли похудеть на кофе с ним?
Российский юморист, шоумен и телеведущий на своей странице в соцсетях рассказал, что в марте 2023 года у него состоится большой тур по городам США. Одним из городов будет Санкт-Петербург, который находится в штате Флорида.
В мировой истории было много случаев, когда военная мощь страны оказывалась гораздо меньше, чем считалось. Портал TVNET обобщил пять из них.
9 сентября вышел тизер ремейка диснеевской "Русалочки", где главную роль исполнит темнокожая актриса Холли Бейли. Пользователи Сети тизер не оценили, а сама актриса не придает значения хейту в свою сторону, зато обещает, что новой версией "Русалочки" зрители будут приятно удивлены. До премьеры фильма чуть меньше года, а значит - самое время узнать побольше об актрисе.
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