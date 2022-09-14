Главное за 14 сентября ⟩ Демонтаж памятников в Даугавпилсе, избиение девочки в Елгаве и прощание с королевой

Правительству, скорее всего, придется принять решение о расширении мер поддержки населения для преодоления энергетического кризиса, а средства на эти цели - занять, признал сегодня утром премьер-министр Кришьянис Кариньш в интервью программе LTV Rīta panorāma.

23 сентября в "Арена Рига" должен был пройти концерт группы "Би-2" с симфоническим оркестром. Мероприятие можно назвать многострадальным, потому что оно переносилось целых три (!) раза. 13 сентября на странице мероприятия в соцсетях появилось сообщение от организаторов, о том, что группа "Би-2" не сможет выступить в Риге в связи с принятием закона о запрете на въезд в Латвию.

В Елгаве была жестоко избита 12-летняя девочка. Подросток старше на три года пинала ее ногами и пыталась ударить по лицу. Мать пострадавшей указывает, что девочки не были знакомы, сообщает передача Degpunktā.

Часто можно услышать фразу "Зачем мне идти на выборы, если мой голос все равно ничего не изменит?". В противовес этому убеждению политолог Филипп Раевский считает, что фальсифицировать выборы в Латвии практически невозможно, а сотня голосов людей, которые не придут на выборы, может изменить баланс сил в парламенте.

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