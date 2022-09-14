Жительница Елгавского края в течение двух месяцев добровольно перечислила двум мужчинам, с которыми познакомилась на порталах знакомств, 28 412 евро.
В Елгавском крае пенсионерка перечислила двум "интернет-женихам" 28 000 евро
Когда она поняла, что стала жертвой мошенничества, она обратилась с заявлением в Госполицию.
Используя порталы для знакомств в интернете, жительница Елгавского края примерно два месяца назад начала переписку на английском языке с двумя якобы гражданами США, которые утверждали, что их цель - создать серьезные отношения.
Один из них - якобы генерал Совета безопасности ООН, а второй - вдовец, который в одиночестве растит сына, больного лейкемией.
В начале знакомства возникли очень дружественные и сердечные разговоры, и оба мужчины завоевали доверие женщины 1954 года рождения. Несмотря на то, что женщина в прошлом году уже становилось жертвой "романтического" мошенника в интернете, и вместо ожидаемой полной любви совместной жизни получила финансовые потери, она еще раз поверила в легенды обоих иностранцев и присланные ими реквизиты, печати и гербы.
Один из мужчин попросил перечислить деньги, необходимые на лечение ребенка от лейкемии. Второй подошел к вопросу более творчески - он соблазнил женщину сюрреалистическими рассказами о бриллиантах, которые были найдены у него в аэропорту, об аресте и необходимости выплаты залога, а также о других чудесах.
Таким образом женщина, которая ни разу в жизни не видела этих мужчин, в течение двух месяцев перевела им 28 412 евро.
Сейчас продолжается переписка с лже-генералом, так как есть надежда, что получится выяснить его истинную личность. Начат уголовный процесс.
Государственная полиции рекомендует критически оценивать реальность рассказанного интернет-знакомыми и условия их жизни, никому не слать и не получать ни от кого деньги, а также проверять, кому принадлежат фотографии, которые потенциальные женихи выдают за свои, при помощи ссылки images.google.com.
Кроме того, полиция обращает внимание на то, что никогда нельзя раскрывать такую личную информацию как, например, полную дату рождения, номер счета в банке, персональный код, домашний и рабочий адреса, а также не открывать присоединенные к электронным письмам ссылки и приложения.
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