В Елгавском крае пенсионерка перечислила двум "интернет-женихам" 28 000 евро

Таким образом женщина, которая ни разу в жизни не видела этих мужчин, в течение двух месяцев перевела им 28 412 евро.

Сейчас продолжается переписка с лже-генералом, так как есть надежда, что получится выяснить его истинную личность. Начат уголовный процесс.

Государственная полиции рекомендует критически оценивать реальность рассказанного интернет-знакомыми и условия их жизни, никому не слать и не получать ни от кого деньги, а также проверять, кому принадлежат фотографии, которые потенциальные женихи выдают за свои, при помощи ссылки images.google.com.

Кроме того, полиция обращает внимание на то, что никогда нельзя раскрывать такую личную информацию как, например, полную дату рождения, номер счета в банке, персональный код, домашний и рабочий адреса, а также не открывать присоединенные к электронным письмам ссылки и приложения.