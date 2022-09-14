Европарламент принял правовой акт о минимальной зарплате в ЕС

Целью правового акта является улучшение условий труда и жизни, а также экономического и социального положения всех работающих в ЕС.

Государства-члены должны обеспечить, чтобы минимальная заработная плата, предусмотренная национальным законодательством и/или коллективными договорами, позволяла вести достойную жизнь, сообщает пресс-служба парламента.

Государства-члены несут ответственность за установление минимальной заработной платы, которая обязана обеспечить работникам достойную жизнь в контексте стоимости жизни и общего уровня заработной платы. Достаточность минимальной заработной платы можно оценить на основе покупательской корзины товаров и услуг. Минимальную заработную плату также можно увязать со средней заработной платой, установив минимальную заработную плату на уровне 60 процентов средней брутто-зарплаты или на уровне 50 процентов средней брутто-зарплаты.

По мнению парламента, отраслевые и межотраслевые коллективные переговоры важны для достижения адекватной минимальной заработной платы, и считает, что государства-члены, в которых менее 80 процентов работников охвачены коллективными договорами, должны разработать план действий по увеличению охвата вместе с социальными партнеры.

Ожидается, что директива будет официально одобрена в сентябре, после чего у государств-членов будет два года на выполнение ее требований.

Неформальное соглашение по новому закону было достигнуто 6 июня. В июле он уже был одобрен парламентским комитетом по занятости и социальным вопросам.

Самая высокая минимальная заработная плата в настоящее время выплачивается в Люксембурге, Ирландии и Германии, а самая низкая — в Болгарии, Латвии и Эстонии.

В 21 государстве-члене минимальная заработная плата определяется законом, в остальных шести странах — Австрии, Италии, Кипре, Швеции, Финляндии и Дании — путем коллективных переговоров о заработной плате.