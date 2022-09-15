Владимир Зеленский попал в ДТП

"В Киеве произошло столкновение легкового автомобиля с автомобилем президента Украины и сопровождающими его машинами. Медики, сопровождавшие главу государства, оказали неотложную помощь водителю легкового автомобиля и передали его машине скорой помощи", - написал Никифоров.

Медики увезли водителя в больницу. Зеленского также осмотрел врач, но серьезных повреждений не было констатировано.

Обстоятельства ДТП расследуются правоохранительными учреждениями.

До этого инцидента Зеленский посетил город Изюм, освобожденный от российских войск, и участвовал в церемонии поднятия флага Украины.

Фото: Зеленский прибыл в освобожденный Изюм