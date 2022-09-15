Автомобиль президента Украины Владимира Зеленского в среду в Киеве попал в дорожно-транспортное происшествие, но президент в нем не пострадал, в социальной сети Facebook сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.
Владимир Зеленский попал в ДТП
Владимир Зеленский попал в ДТП
"В Киеве произошло столкновение легкового автомобиля с автомобилем президента Украины и сопровождающими его машинами. Медики, сопровождавшие главу государства, оказали неотложную помощь водителю легкового автомобиля и передали его машине скорой помощи", - написал Никифоров.
Медики увезли водителя в больницу. Зеленского также осмотрел врач, но серьезных повреждений не было констатировано.
Обстоятельства ДТП расследуются правоохранительными учреждениями.
До этого инцидента Зеленский посетил город Изюм, освобожденный от российских войск, и участвовал в церемонии поднятия флага Украины.
Фото: Зеленский прибыл в освобожденный Изюм
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