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Владимир Зеленский попал в ДТП

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Владимир Зеленский попал в ДТП
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Президент Украины Владимир Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: AP/Scanpix

Автомобиль президента Украины Владимира Зеленского в среду в Киеве попал в дорожно-транспортное происшествие, но президент в нем не пострадал, в социальной сети Facebook сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

"В Киеве произошло столкновение легкового автомобиля с автомобилем президента Украины и сопровождающими его машинами. Медики, сопровождавшие главу государства, оказали неотложную помощь водителю легкового автомобиля и передали его машине скорой помощи", - написал Никифоров.

Медики увезли водителя в больницу. Зеленского также осмотрел врач, но серьезных повреждений не было констатировано.

Обстоятельства ДТП расследуются правоохранительными учреждениями.

До этого инцидента Зеленский посетил город Изюм, освобожденный от российских войск, и участвовал в церемонии поднятия флага Украины.

Фото: Зеленский прибыл в освобожденный Изюм 

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